Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Cabe destacar que más parejas comparten gastos, pero pocas consideran soluciones de protección conjunta ante imprevistos. (Shutterstock)
Cabe destacar que más parejas comparten gastos, pero pocas consideran soluciones de protección conjunta ante imprevistos. (Shutterstock)
Por Redacción EC

Compartir gastos se ha vuelto parte natural de la vida de las parejas consolidadas. Sin embargo, cuando se trata de protección financiera, la mayoría de las alternativas siguen funcionando de manera individual. Rodrigo Zavala, especialista y gerente de Vida y Pensiones de Pacífico Seguros, recomendó que las parejas comiencen a incorporar mecanismos de protección conjunta dentro de su planificación financiera.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.