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Resumen

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Las empresas pueden tener políticas de inclusión, protocolos y programas de bienestar, pero si estas medidas no llegan a la experiencia cotidiana de sus trabajadores, pueden terminar enfrentando un riesgo que hoy resulta particularmente costoso, la pérdida de talento.
Las empresas pueden tener políticas de inclusión, protocolos y programas de bienestar, pero si estas medidas no llegan a la experiencia cotidiana de sus trabajadores, pueden terminar enfrentando un riesgo que hoy resulta particularmente costoso, la pérdida de talento.
Por Fiorella Gil Mena

Las empresas pueden tener políticas de inclusión, protocolos y programas de bienestar, pero si estas medidas no llegan a la experiencia cotidiana de sus trabajadores, pueden terminar enfrentando un riesgo que hoy resulta particularmente costoso, la pérdida de talento.

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