Las cifras de abril confirman una desaceleración del tráfico internacional, impulsada especialmente por una contracción en el flujo de pasajeros en conexión. Este fenómeno coincide con la reciente implementación de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia, un cambio tarifario que está alterando la competitividad del principal hub aéreo peruano frente a otros de Sudamérica, señaló Ositrán.

Según cifras oficiales de la entidad, los pasajeros en transferencia internacional del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) registraron, en marzo y abril de 2026, sus primeras variaciones interanuales negativas del año, respecto a los datos reportados el año pasado.

En marzo la cifra cayó de 145,531 pasajeros en transferencia a 140,472 (una variación interanual de -3,48%). Mientras que en abril, decreció de 132, 636 a 129,933 (-2,04%), la segunda variación negativa consecutiva.

Estas cifras se suman a la caída del tráfico aéreo internacional total del país. Según datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el tráfico internacional pasó de crecer 9,55% interanual en enero de 2026 a caer -0,50% en abril.

Fuga de pasajeros hacia hubs competidores

La ruta Santiago-Lima, la de mayor tráfico en el aeropuerto de Lima, muestra una caída sostenida, alcanzando un retroceso del 9.6% en mayo de 2026. En contraste, las rutas Santiago-Bogotá y Santiago-Panamá registran incrementos constantes, de acuerdo con los datos de la Junta de Aeronáutica Civil de Chile.

Ositrán explicó que esta migración de pasajeros evidencia un desplazamiento claro de los pasajeros chilenos que antes preferían hacer escala en nuestro país. La implementación de la TUUA de transferencia, desde diciembre de 2025, encarece artificialmente la escala en la capital peruana. Tal como fue advertido por diversos expertos, los usuarios están optando por hubs competidores como El Dorado (Bogotá) y Tocumen (Panamá), que mantienen condiciones tarifarias más atractivas.

La industria aérea advierte que, de no revisarse esta medida pronto, el Perú corre el riesgo de consolidar una pérdida de conectividad y competitividad, debilitando su posición como puerta de entrada estratégica a Sudamérica.