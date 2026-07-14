En marzo la cifra cayó de 145,531 pasajeros en transferencia a 140,472 (una variación interanual de -3,48%). Mientras que en abril, decreció de 132, 636 a 129,933 (-2,04%), la segunda variación negativa consecutiva. (Foto: LAP)
En marzo la cifra cayó de 145,531 pasajeros en transferencia a 140,472 (una variación interanual de -3,48%). Mientras que en abril, decreció de 132, 636 a 129,933 (-2,04%), la segunda variación negativa consecutiva. (Foto: LAP)
Por Redacción EC

Las cifras de abril confirman una desaceleración del tráfico internacional, impulsada especialmente por una contracción en el flujo de pasajeros en conexión. Este fenómeno coincide con la reciente implementación de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia, un cambio tarifario que está alterando la competitividad del principal hub aéreo peruano frente a otros de Sudamérica, señaló Ositrán.

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