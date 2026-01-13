Durante el 2025, un total de 6.688.974 líneas móviles cambiaron de empresa operadora, cifra que supera en 5,44% lo registrado en 2024 (6.343.879 líneas), informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

De acuerdo con la información publicada en la herramienta informática Punku, el resultado constituye el mayor nivel de exportaciones registrado en los últimos seis años, reflejando un mercado cada vez más dinámico, competitivo y en beneficio de los usuarios.

Segmento postpago lideró el crecimiento

El crecimiento de la portabilidad móvil durante 2025 estuvo impulsado principalmente por el segmento pospago, que alcanzó 4.754.314 líneas portadas, lo que representó el 71,1 % del total de cambios de operador durante ese año. En tanto, la portabilidad de líneas prepago sumó 1.818.368 líneas, según la información disponible en la plataforma digital Punku de Osiptel.

Resultados por empresa operadora

En cuanto al desempeño por empresas, las operadoras que lograron resultados netos positivos (diferencia entre líneas ganadas y perdidas) durante 2025 fueron Claro y Entel, con un saldo favorable de 161.036 y 42.768 líneas móviles a su favor, respectivamente.

Por el contrario, Bitel tuvo un saldo neto negativo de 4952 e Integratel registró una reducción de 198.245 líneas. Asimismo, el resto de empresas operadoras cerraron el 2025 con un saldo negativo de 607 líneas.

Portabilidad en telefonía fija

En telefonía fija, la portabilidad alcanzó 39.047 líneas en 2025, una reducción de 8,47% en comparación al 2024 (42 662 líneas).