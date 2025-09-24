Es oficial. Se aprobó el octavo retiro de fondos de la AFP en el Pleno del Congreso, con 116 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones. El dictamen autoriza a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) a efectuar de manera extraordinaria y facultativa el desembolso de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de sus cuentas individuales, lo que equivale a S/ 21.400 al valor vigente en 2025.

El pasado sábado 20 de septiembre, el Poder Ejecutivo publicó la “Ley que autoriza el retiro extraordinario y facultativo de los fondos de los afiliados al sistema privado de pensiones hasta por el monto de cuatro unidades impositivas tributarias”, reiterando lo aprobado por el Congreso el miércoles 17 de septiembre.

Respecto al retiro de AFP, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, adelantó que se tendría un mecanismo similar a las liberaciones de fondos concretadas en los últimos años, lo cual implicaría que se otorgue el retiro de una UIT por mes.

Por su parte, Dina Boluarte mostró su respaldo a este octavo retiro el último domingo, así como el MEF —luego de mostrarse en contra— flexibilizó su postura y estuvo de acuerdo con esta disposición por “la situación de las familias”, pero recomendó hacer un uso responsable de estos fondos pensionarios.

Luego de que el Ejecutivo hiciera oficial la promulgación de la ley el sábado 20 de septiembre, esta será publicada en el diario oficial El Peruano y entrará en vigencia al día siguiente. A partir de ese momento, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) deberá emitir el reglamento operativo, que incluirá el cronograma oficial de solicitudes y desembolsos.

Estas serían las posibles fechas del octavo retiro AFP 2025:

El Congreso de la República aprobó esta medida el pasado 17 de septiembre; Dina Boluarte, en representación del Ejecutivo, quien se mostró de acuerdo, anunció la publicación de la ley este sábado 20 de septiembre. La promulgación de la ley se hizo pública a través del Diario Oficial El Peruano.

Ahora corresponde esperar el procedimiento operativo por parte de la SBS, recordemos que se tiene un plazo de hasta 30 días calendario. Se estima que se pueda dar a conocer un cronograma aproximadamente para el 28 de septiembre. De cumplirse este plazo, el inicio de vigencia del procedimiento operativo (inicio de las solicitudes de retiro) sería el 28 de noviembre de 2025 (ya que se debe otorgar un plazo razonable para que las AFP implementen el procedimiento).

De cumplirse este escenario, los retiros efectivos se empezarían en las siguientes fechas aproximadas:

• Inicio del 1er retiro (hasta 1 UIT): 28/11/25 (30 días calendario luego de la solicitud)

• Inicio del 2do retiro (hasta 1 UIT): 28/12/25 (30 días calendario luego del 1er retiro)

• Inicio del 3er retiro (hasta 1 UIT): 28/01/26 (30 días calendario luego del 2do retiro)

• Inicio del 4to retiro (hasta 1 UIT): 28/02/26 (30 días calendario luego del 3er retiro)

Asimismo, el plazo para solicitar los retiros vencería el 28/01/26, a los 90 días del inicio de vigencia del procedimiento operativo.

¿Cómo solicitar el desembolso de hasta S/ 21.400 de mis fondos?

De acuerdo con cómo fue en los siete retiros previos, los afiliados deberían presentar su solicitud de manera física o virtual dentro de los 90 días calendarios posteriores a la vigencia del reglamento de la presente ley.

Se abonará un monto de hasta una UIT cada treinta días calendario, realizándose el primer desembolso a los 30 días calendario de presentada la solicitud ante la administradora privada de fondos de pensiones a la que pertenezca el afiliado.

En el caso de que el afiliado desista de continuar retirando los fondos de su cuenta individual de capitalización, en los anteriores retiros, el reglamento permitía que pudiera solicitarlo por única vez a la administradora privada de fondos de pensiones diez días calendarios antes del siguiente desembolso.

¿Cómo saber cuánto tengo en mi fondo de pensiones?

