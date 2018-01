PPK evalúa vía férrea que transporte minerales a Las Bambas

El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, evalúa un proyecto ferroviario de US$2.400 millones para transportar minerales de una región andina rica en cobre, en la que se ubica la mina Las Bambas, hasta la costa del Pacífico para su exportación, dijo el miércoles un funcionario del gobierno.

El viceministro de Minas, Ricardo Labó , dijo que la vía férrea comenzaría en Apurímac y se extendería unos 600 kilómetros, llevando concentrados de la mina Las Bambas, de la china MMG Ltd, y de varios proyectos de cobre que estarían listos en los próximos 15 años en el sur de Perú.

La estimación preliminar indica que la propuesta costaría al menos US$2.400 millones para su construcción, y probablemente se pagaría con un financiamiento público y privado, dijo Labó. Pero el ministerio de Energia y Minas debe estudiar la propuesta y determinar si sería factible, agregó.

El proyecto podría ayudar a aliviar las tensiones entre las empresas mineras y las comunidades andinas que han protestado por el polvo y ruido que dejan caravanas diarias de camiones que transportaban cobre de Las Bambas sobre caminos sin pavimentar.

Las protestas por el uso de caminos locales por parte de la china MMG y otras quejas de los residentes cerca de Las Bambas dejaron cuatro muertos en el 2015 y el 2016.

Se espera que el cinturón de cobre del sur de Perú sea una fuente clave de la futura producción de cobre del país, el segundo mayor productor del metal rojo del mundo. Perú espera producir más de tres millones de toneladas de cobre en el 2021.

Solo Las Bambas produjo unas 453.000 toneladas de cobre el año pasado, afirmó Labo.

El ferrocarril transportaría cobre desde futuras minas en la región andina del país, incluidos depósitos como Haquira de First Quantum Minerals Ltd, Los Chancas de Southern Copper, Cotabambas de Panoro Minerals Ltd y Trapiche de Buenaventura , refirió.

"Volúmenes de esa naturaleza (...) requieren de soluciones de transporte más eficientes, como lo es un ferrocarril", manifestó Labo a Reuters, en respuesta a una solicitud de aclaración sobre unas declaraciones de Kuczynski sobre el tema el lunes.

Kuczynski había pedido un tren para transportar cobre desde Las Bambas como parte de la renovada apuesta de su Gobierno para enfocarse en planes de infraestructura, luego de que el Congreso casi lo destituye del cargo tras un escándalo de corrupción.

"Por ejemplo, en Las Bambas, hablé con los chinos. Les dije que tenían que poner un tren", dijo Kuczynski en comentarios difundidos por el Gobierno tras una reunión en Palacio de Gobierno con los gobernadores regionales.

Lea más noticias de Economía en...