PPK: Reduciremos en 1 punto el IGV desde enero del 2017

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), dijo durante su Mensaje a la Nación que a partir del enero del 2017 se reducirá en un punto porcentual el Impuesto General a las Ventas (IGV) para poner “más dinero en el bolsillo de todos los peruanos”.

“En el 2021, año del Bicentenario, pagaremos menos tributos pero recaudaremos más. Sé que es un compromiso difícil y comenzaremos reduciendo desde enero del 2017 un punto en el IGV. Le pido a [Alfredo] Thorne que se trague ese 1% que vamos a bajar”, dijo a modo de broma.

Kuczynski dijo que esta reforma tributaria buscará que los empresarios informales se acerquen a la ruta de la prosperidad.

También sostuvo que las pequeñas empresas tendrán un tratamiento tributario para que se formalicen y recalcó la importancia de las mismas en la economía peruana.

“Son las que mayor empleo generan en el país. Y hoy 2 de cada 3 trabajadores son informales y no tienen beneficios. No solo es ilegal, es injusto e inmoral que millones de peruanos no puedan tener acceso a prestaciones de seguridad social o de salud de calidad.

PPK también se planteó el reto de elevar la formalidad de la economía en el Perú, pretendiendo que los puestos de trabajo formales pase den 30% a un 60% al final de su Gobierno.

“Sé que es difícil formalizar, el programa ‘Tu Empresa’ generará una revolución de acceso al crédito formal, reduciendo los altos costos que enfrentan las medianas y pequeñas empresas, [las cuales] generan el mayor trabajo en el país. En el 2021, el 60% de puestos de trabajo, en vez de 30%, estarán formalizados”, aseveró.