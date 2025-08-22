Según datos públicos, PPX Mining registró 512,5 millones de acciones en circulación al 30 de septiembre de 2022, con una capitalización bursátil de apenas CAD $10,2 millones. Al 21 de agosto de 2025, el número de acciones aumentó a 727,2 millones, mientras que su valor de mercado alcanzó los CAD $94,5 millones.

El incremento del 42% en las acciones en circulación se debió principalmente a la reestructuración integral iniciada por la nueva administración a fines de 2022, que incluyó múltiples conversiones de deuda en acciones.

La compañía también resaltó que su recuperación se debió a factores estratégicos y operativos como las campañas de perforación en el depósito Callanquitas, la construcción de una nueva planta de procesamiento con el objetivo de reducir los costos operativos y aumentar la capacidad de producción.

Así como una mejor coordinación con su socio Proyectos La Patagonia SAC lo que ha favorecido a una ejecución más eficiente. Además, destacaron que entre enero y junio de 2025, el precio de la acción de PPX pasó de US$0,03 a US$0,07, un incremento de más del 133%, mientras que el índice minero SPBLMPT de la BVL subió 11,9% en el mismo período.

“El efecto combinado de estas medidas ha sido contundente. A pesar de la dilución, el precio por acción pasó de CAD $0,02 en 2022 a aproximadamente CAD $0,13 en 2025, un aumento del 550% por acción. Este rendimiento supera ampliamente el comportamiento del oro y de la plata, que también subieron durante el mismo periodo, pero en porcentajes considerablemente menores”, señaló PPX Mining.