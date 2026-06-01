Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Desde el 23 de febrero hasta el 19 de mayo se han acumulado encarecimientos de hasta 78% en el costo de combustibles (cifra que pertenece al precio del gasóleo). (Foto: Freepik)
Desde el 23 de febrero hasta el 19 de mayo se han acumulado encarecimientos de hasta 78% en el costo de combustibles (cifra que pertenece al precio del gasóleo). (Foto: Freepik)
Por Redacción EC

Marco Agama, viceministro de Hidrocarburos, reveló, en la sesión de la Comisión de Defensa del consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos, que el precio de la gasolina se elevó hasta un 78%.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.