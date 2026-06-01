Marco Agama, viceministro de Hidrocarburos, reveló, en la sesión de la Comisión de Defensa del consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos, que el precio de la gasolina se elevó hasta un 78%.

“Nosotros en el Perú tenemos un consumo promedio en barriles equivalentes de 240 mil barriles, de los cuales de petróleo en cifras redondas, son 170 mil barriles que consumimos. Y la producción de Perú está más o menos entre 30 mil y 40 mil. Es decir, tenemos más de 100 mil barriles de petróleo que importamos a diario”, explicó el funcionario.

Agama señaló que el problema en el Estrecho de Ormuz impactó mucho en el Perú y por ello no se pudo controlar el alza de los precios. “Es por eso que el problema del Estrecho de Ormuz impactó tanto al Perú y no se pudo controlar el alza de precios”.

Además, reveló que desde el 23 de febrero hasta el 19 de mayo se han acumulado encarecimientos de hasta 78% en el costo de combustibles (cifra que pertenece al precio del gasóleo).

¿Cómo han subido los precios de los combustibles?

Agama detalló cómo han subido los precios de los combustibles. En los precios de Osinergmin, el cual regula sus precios y son de referencia, para el 23 de febrero, el costo del galón de petróleo era de S/8,32, pero al 19 de mayo subió a S/14,18.

De esta manera, se tiene un incremento del diésel del 70%, del precio del gasóleo en 78% y GLP se incrementó en 43%. El diésel pasó de S/8,50 a S/14,18, el gasóleo de S/7,07 a S/12,5, GLP de S/1,75 a S/2,44 y la gasolina premium también sufrió un incremento similar.

“Si nosotros vemos al día de hoy, a través de las páginas de Bolsa, el precio del combustible sigue variando, pero con una tendencia a la baja. El día de ayer estaba en US$104 y hoy está en US$97. Esperamos y confiamos que esa tendencia continúe y muchos de los problemas se van a ir resolviendo a través de esta bajada de precios”, acotó.