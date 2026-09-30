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Resumen

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El sector construcción llega al tramo final del año con un desempeño que, hasta ahora, difícilmente podría calificarse de débil.
El sector construcción llega al tramo final del año con un desempeño que, hasta ahora, difícilmente podría calificarse de débil.
/ MANUEL MELGAR
Por Fiorella Gil Mena

El sector construcción llega al tramo final del año con un desempeño que, hasta ahora, difícilmente podría calificarse de débil. Pero mientras la actividad mantiene tasas de crecimiento de dos dígitos, los costos de construir empiezan a ejercer mayor presión y el fenómeno de El Niño amenaza con añadir un nuevo frente de riesgo.

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