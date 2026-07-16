El precio del dólar inició la jornada en S/3,385, ligeramente por encima del cierre previo, en línea con un índice global del dólar (DXY) que registra una ligera apreciación (+0,11%). La apertura también coincide con un escenario de mayor tensión en Medio Oriente y el inicio de la temporada de resultados corporativos en Estados Unidos.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, durante la condecoración con la Orden al Mérito Gran Cruz, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, advirtió ante la presidenta electa Keiko Fujimori que el principal riesgo económico de corto plazo para el país continúa siendo el fenómeno de El Niño. Agregó que este escenario mantiene la atención del mercado cambiario local.

En el ámbito internacional, Huayta indicó que los inversionistas han desplazado parte de su atención hacia la temporada de resultados corporativos en Estados Unidos y a las crecientes tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán.

Asimismo, señaló que los precios del petróleo retomaron su tendencia alcista ante el riesgo de una mayor escalada del conflicto en Medio Oriente, mientras que las ventas minoristas en Estados Unidos registraron su menor incremento en cinco meses.

El especialista añadió que los metales retroceden en la apertura, con el cobre, la plata y el oro cayendo alrededor de 2,5%. Precisó que este comportamiento responde al aumento de las tensiones en Oriente Medio, que reavivan los temores inflacionarios, así como a las preocupaciones por la demanda industrial de China en el caso del cobre.