Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: USI)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: USI)
Por Redacción EC

El precio del dólar inició la jornada en S/3,385, ligeramente por encima del cierre previo, en línea con un índice global del dólar (DXY) que registra una ligera apreciación (+0,11%). La apertura también coincide con un escenario de mayor tensión en Medio Oriente y el inicio de la temporada de resultados corporativos en Estados Unidos.

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