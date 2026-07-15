El precio del dólar inició la jornada en S/3,3950, en línea con un retroceso del índice dólar (DXY) de (-0,10%), luego de conocerse nuevos datos de inflación en Estados Unidos que resultaron inferiores a lo esperado. El mercado también permanece atento a la evolución del conflicto entre EE. UU. e Irán y a sus efectos sobre la inflación global.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, los precios al productor en Estados Unidos cayeron inesperadamente un 0,3% en junio, mientras que el dato subyacente también se ubicó por debajo de las previsiones.

“Este reciente informe se suma a los datos del IPC del martes, que fueron más bajos de lo esperado, lo que refuerza la moderación de la inflación tras el fuerte descenso en los precios del petróleo meses anteriores”, señaló. Agregó que el presidente de la Fed, Kevin Warsh, reiteró el compromiso del banco central de restablecer la estabilidad de precios, aunque no dio señales de una postura política más restrictiva.

El especialista indicó que los mercados descuentan una probabilidad cercana al 49% de una subida de tasas por parte de la Fed en septiembre, por debajo del 70% de la semana pasada. Asimismo, señaló que las principales divisas, tanto desarrolladas como regionales, iniciaron la jornada con leves avances frente al dólar, mientras el petróleo opera flat y los metales muestran rendimientos mixtos.

En el ámbito local, Huayta explicó que hoy se inicia el cronograma de pago de impuestos correspondiente a junio, un factor que podría seguir impulsando la demanda por soles y permitir que el tipo de cambio continúe testeando niveles inferiores.

Adelantó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregará las credenciales presidenciales a Keiko Fujimori para el periodo 2026-2031. Además, recordó que hoy se publicará el PBI interanual de mayo, para el cual los analistas proyectan un crecimiento de 3,2%, frente al 3,73% del mes previo, así como la tasa de desempleo de junio, cuyo estimado se ubica en 5,8%, por encima del 5,3% registrado el mes anterior.