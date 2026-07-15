Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Andina)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar inició la jornada en S/3,3950, en línea con un retroceso del índice dólar (DXY) de (-0,10%), luego de conocerse nuevos datos de inflación en Estados Unidos que resultaron inferiores a lo esperado. El mercado también permanece atento a la evolución del conflicto entre EE. UU. e Irán y a sus efectos sobre la inflación global.

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