El precio del dólar culminó la sesión de hoy en S/3,393, registrando una ligera caída frente al cierre previo de S/3,397. La jornada estuvo marcada por una moderada volatilidad en el mercado cambiario local, alcanzando mínimos de S/3,3890 hacia el mediodía, antes de recuperar parte del terreno perdido al cierre de la sesión.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, el índice del dólar estadounidense (DXY) cerró con ligeras variaciones al alza, mientras los mercados continuaron asimilando las actas de la última reunión de la Reserva Federal.

“Los miembros del comité reiteraron su preocupación por los riesgos inflacionarios y la necesidad de mantener una postura prudente respecto a futuros ajustes en la tasa de interés”, señaló. Agregó que las divisas regionales registraron un comportamiento positivo durante la jornada.

El especialista indicó que el petróleo se mantuvo cerca de los US$72 por barril, mientras que los metales mostraron un desempeño mixto. El oro y la plata culminaron la semana con pérdidas, en tanto que el cobre continuó respaldado por las expectativas de una mayor demanda industrial, un factor favorable para economías exportadoras de metales como Perú.

En el ámbito local, Huayta señaló que, tras la decisión de política monetaria del Banco Central de Reserva (BCR), el mercado mantiene la atención en los riesgos asociados a la incertidumbre geopolítica y a eventuales choques climáticos como el Fenómeno de El Niño, por su impacto en la trayectoria de la inflación.

Asimismo, destacó que el superávit comercial de US$3.473 millones registrado en mayo mantiene el respaldo exportador con el ingreso de divisas extranjeras. Finalmente, indicó que el dólar acumula su segunda caída semanal consecutiva y que, desde una perspectiva técnica, aún existe espacio para retroceder hacia niveles cercanos a S/3,36 - S/3,37.