Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, el índice del dólar estadounidense (DXY) cerró con ligeras variaciones al alza. Foto: GEC.
Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, el índice del dólar estadounidense (DXY) cerró con ligeras variaciones al alza. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El precio del dólar culminó la sesión de hoy en S/3,393, registrando una ligera caída frente al cierre previo de S/3,397. La jornada estuvo marcada por una moderada volatilidad en el mercado cambiario local, alcanzando mínimos de S/3,3890 hacia el mediodía, antes de recuperar parte del terreno perdido al cierre de la sesión.

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