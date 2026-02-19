Precio del dólar cierra la jornada del jueves 19 de febrero en S/3,3600

El precio del dólar cerró hoy en S/3,3600, avanzando 70 puntos con respecto al cierre del día de ayer que se situó en S/3,3530, informó Renta4 SAB.
Durante la jornada se observó flujo two-way de corporativos locales, llevando a la moneda a un precio mínimo de S/3,3580 y máximo de S/3,3710.
Además, en el mercado se negociaron US$345.9 millones a un precio promedio de S/3,3644. El día de hoy vencieron S/600 millones en Swaps Cambiarios Venta los cuales no fueron renovados por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
A nivel global el dólar presenta una leve subida tras la publicación de datos de la economía estadounidense y después de que la Reserva Federal (Fed) mostrara cautela con las bajadas de los tipos de interés al prever presiones inflacionarias. Al cierre el DXY cotiza en 97.75 (+0,13%).
De acuerdo con el más reciente análisis del Departamento de Estudios de Renta 4, el dólar podría experimentar un periodo de mayor volatilidad durante el primer semestre de 2026 y alcanzar niveles cercanos a S/3,60 hacia julio, impulsado principalmente por el ruido político asociado al proceso electoral.
Superado el período electoral, el escenario cambiaría. Renta 4 proyecta que el tipo de cambio iniciaría una corrección hacia niveles cercanos a S/3,40 a diciembre de 2026, apoyado en una menor presión externa y en la fortaleza estructural de la economía peruana.
Por otro lado, Sura Investments tienen una lectura distinta. Sus analistas prevén que el dólar mantendría una tendencia a la baja en el mediano plazo, influida por la expectativa de dos recortes de tasas en Estados Unidos y por el déficit fiscal estadounidense, que representa un riesgo relevante para la divisa.
