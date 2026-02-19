Precio del dólar cierra la jornada del jueves 19 de febrero en S/3,3600

El precio del dólar cerró hoy en S/3,3600, avanzando 70 puntos con respecto al cierre del día de ayer que se situó en S/3,3530, informó Renta4 SAB.

Durante la jornada se observó flujo two-way de corporativos locales, llevando a la moneda a un precio mínimo de S/3,3580 y máximo de S/3,3710.

Además, en el mercado se negociaron US$345.9 millones a un precio promedio de S/3,3644. El día de hoy vencieron S/600 millones en Swaps Cambiarios Venta los cuales no fueron renovados por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

A nivel global el dólar presenta una leve subida tras la publicación de datos de la economía estadounidense y después de que la Reserva Federal (Fed) mostrara cautela con las bajadas de los tipos de interés al prever presiones inflacionarias. Al cierre el DXY cotiza en 97.75 (+0,13%).

Proyección del dólar en el Perú en 2026

De acuerdo con el más reciente análisis del Departamento de Estudios de Renta 4, el dólar podría experimentar un periodo de mayor volatilidad durante el primer semestre de 2026 y alcanzar niveles cercanos a S/3,60 hacia julio, impulsado principalmente por el ruido político asociado al proceso electoral.

MÁS INFORMACIÓN: Perú Libre y Podemos Perú plantean un noveno retiro de AFP por hasta 4 UIT

Superado el período electoral, el escenario cambiaría. Renta 4 proyecta que el tipo de cambio iniciaría una corrección hacia niveles cercanos a S/3,40 a diciembre de 2026, apoyado en una menor presión externa y en la fortaleza estructural de la economía peruana.

Por otro lado, Sura Investments tienen una lectura distinta. Sus analistas prevén que el dólar mantendría una tendencia a la baja en el mediano plazo, influida por la expectativa de dos recortes de tasas en Estados Unidos y por el déficit fiscal estadounidense, que representa un riesgo relevante para la divisa.