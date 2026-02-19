Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Precio del dólar avanzó 70 puntos respecto al cierre de ayer. (Foto: Andina)
Precio del dólar avanzó 70 puntos respecto al cierre de ayer. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró hoy en S/3,3600, avanzando 70 puntos con respecto al cierre del día de ayer que se situó en S/3,3530, informó Renta4 SAB.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Exportaciones no tradicionales pesqueras aumentaron en 73% en el 2025
Perú

Exportaciones no tradicionales pesqueras aumentaron en 73% en el 2025

Precio del dólar cierra la jornada del jueves 19 de febrero en S/3,3600
Perú

Precio del dólar cierra la jornada del jueves 19 de febrero en S/3,3600

La inversión pública de los gobiernos regionales y locales creció 11,2% al cuarto trimestre de 2025
Perú

La inversión pública de los gobiernos regionales y locales creció 11,2% al cuarto trimestre de 2025

SBS: “En agosto publicaremos un estudio de todo el sistema nacional de pensiones”
Perú

SBS: “En agosto publicaremos un estudio de todo el sistema nacional de pensiones”