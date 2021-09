Conforme a los criterios de Saber más

El presidente de la República, Pedro Castillo, indicó ayer en un mensaje a la nación que firmó el decreto supremo que reincorpora al gas licuado de petróleo (GLP) al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). “En esta pandemia la familia peruana ha sufrido el impacto de los cambios económicos globales, que han repercutido en el precio del gas y otros productos. Por eso, hoy [ayer] suscribo el decreto supremo que incorpora el GLP al FEPC para disminuir los precios”, afirmó Castillo.

Durante el día, el presidente se reunió con el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Pedro Francke. El encuentro se extendió por aproximadamente una hora.

El FEPC es un fondo del Gobierno destinado a evitar que la alta volatilidad internacional de los precios del petróleo crudo y sus derivados se traslade a los consumidores del mercado interno. El GLP fue retirado de este mecanismo en abril del 2020, ya que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) advirtió la existencia de la comercialización informal del GLP a granel. Este, al tener menor costo que el GLP envasado en balones de gas y que es destinado a hogares, le permitía a los compradores adquirirlo más barato, envasarlo y comercializarlo a mayor precio.

Aunque el presidente Castillo no dio detalles sobre la forma que viabilizaría el regreso del GLP al FEPC, vale recordar que el pasado 24 de agosto, Jaime Mendoza, presidente del consejo directivo de Osinergmin, se presentó ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso y advirtió que si el Gobierno decidiera reducir S/10 el valor del gas, el costo adicional a asumir ascendería hasta a unos S/4 millones al día. “El Minem se ha decidido por ir al FEPC, pero si este no tiene la posibilidad de obligar a que las empresas se peguen a la banda de precios [la iniciativa] no tiene sentido y vamos a subsidiar ciegamente [...]. Estimamos que el costo para bajar S/10 [del precio del balón del gas] haciendo un corte en el precio mayorista podría significar de S/2 a S/4 millones diarios”, sentenció.

Volviendo al fondo

Los gremios del sector consultados por El Comercio están de acuerdo con el traslado del GLP al FEPC, aunque piden que se cuide la posibilidad de fomentar el mercado informal.

“Creemos que en las actuales circunstancias el regreso al FEPC es lo mejor que se puede hacer para ayudar a compensar el alza del precio internacional, obviamente con ciertos mecanismos que eviten la informalidad y el contrabando interno, como fue hasta abril del año pasado”, explica Samuel Vásquez, presidente de la Sociedad Peruana de Gas Licuado.

El precio promedio del balón de gas en el Perú supera los S/50, según Osinergmin. (Infografía: El Comercio)

Asimismo, los gremios indican que el regreso del gas natural al FEPC también debería acompañarse con medidas que reduzcan el endeudamiento. “Necesitamos un mecanismo automático que equilibre la captación de los saldos. Anteriormente el FEPC llegó a acumular S/950 millones en deudas. Otro tema importante es tomar todas las precauciones para que el mecanismo no sea usado indebidamente, que no se venda el GLP a granel como GLP envasado”, explica Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

“Nuestra posición es que no debería haber diferencia de precio entre el envasado y el granel. No sabemos de qué manera lo van a controlar, pero esperamos que los mecanismos sean efectivos”, agrega Abel Camasca, gerente general de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas del Perú.

El FISE en carrera

Otra de las medidas consideradas es expandir la cobertura del vale FISE. Este consiste en un subsidio de S/20 a las familias de bajos recursos para la compra de balones de GLP de 10 kg. Actualmente se registran 800 mil familias beneficiadas con este mecanismo, según informó Osinergmin.

De acuerdo a este organismo, se podría incrementar el alcance del FISE a un millón de hogares adicionales, que serían seleccionados a través de bases de datos de la entidad. “Las familias por incorporar serán seleccionadas usando criterios de focalización con estratificación socioeconómica con información del INEI, lo que permitirá seleccionar a la población más vulnerable”, indicó Osinergmin a este Diario.

La medida fue anunciada durante su presentación ante el Congreso el 26 de agosto pasado por el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, quien dijo que el Gobierno buscaría duplicar el acceso al vale.

Según los gremios consultados, esta estrategia podría funcionar a la par del retorno del GLP al FEPC. “Con el FISE creemos que sería una medida que va directamente a la vena, al sector que lo requiere. El FEPC, por otro lado, apoyaría al resto de usuarios”, indica Vásquez.

“Es una medida complementaria [porque] la vuelta del GLP al fondo disminuirá la volatilidad del precio. El bono ya subió de S/16 a S/20 en el último mes, por lo que se seguirá buscando beneficiar a las familias más necesitadas”, finaliza De la Flor.

