El ministerio de Economía evaluará en Consejo de Ministros nuevas medidas para enfrentar el impacto en la población del incremento de determinados alimentos. Alex Contreras, titular del sector, sostuvo que dichas medidas se revisarán con el Midagri y, para el caso del limón, se evalúa el aumento de la importación para incrementar la oferta.

“Vamos a coordinar ahora en Consejo de Ministros qué medidas adicionales vamos a tomar. La propuesta se debe coordinar con Midagri. Si podemos importar un poco más. Algún incentivo para que retorne la producción. Cuando hay factores de oferta, menor siembra que afecta a la producción de recursos eso genera escasez de bienes y por eso la necesidad de buscar mecanismos alternativos como traer producción de otros lados”, explicó.

Como se recuerda, el INEI reportó que el precio del limón registró un incremento de 69% en el mes ante menor producción del producto por factores climatológicos. Dicho incremento hizo que se modere el ritmo de descenso de la inflación anual a agosto.

“Queremos que la inflación siga retrocediendo. Hay algunos productos que han subido de precio y que están preocupando a las familias. Si no he sido lo suficientemente claro, el mensaje es el siguiente: el Gobierno no vamos a descansar hasta que estas variables que inciden en el bienestar de las familias retornen a un contexto normal y por eso he anunciado que hoy evaluaremos medidas adicionales”, agregó.

El titular del ministerio también explicó que en el marco del plan Con Punche Perú existen componentes de apoyo a las familias como mayor presupuesto a ollas comunes, pagos adicionales en el marco de programas sociales. “Evaluaremos impulsos adicionales para hacer que las familias puedan pasar rápido ese temporal”, dijo.