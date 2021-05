El precio del maíz que importa Perú se mantendrá en niveles altos debido a un menor volumen de producción y el incremento de la demanda por parte de China, lo que afectará directamente en el valor del pollo, según un reporte de Scotiabank.

“El precio internacional del maíz se ha incrementado más de 40% en lo que va el año. Luego de iniciar el 2021 en US$ 4.87 por bushel, actualmente está en US$ 6.86 por bushel. Estos precios no se veían desde hace una década”, señaló la entidad financiera.

“Uno de los fundamentos que mantiene presionado al precio del maíz al alza, es el clima seco derivado del fenómeno La Niña, y la mala temporada en Brasil, que afectan duramente la segunda cosecha de este año, afectando el volumen producido, por debajo de lo habitual”, añadió.

De 108 millones de toneladas que se estimaron producir inicialmente, ahora solo se prevé contar con 95 millones de toneladas en la actual temporada, lo que también ha causado que el precio del maíz siguiera su camino al alza hasta alcanzar los US$ 7.72 por bushel.

Por otro lado, el gigante asiático ha reportado una importación récord de entre 24 y 28 millones de toneladas de maíz en lo que va del año, por encima de los 7 millones del 2020.

El resultado se explica por la recuperación de sus piaras tras la gripe porcina y por un aumento de la demanda de la industria de almidón y edulcorantes. Solo en enero China compró 2.1 millones de toneladas, cifra récord según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

“Un efecto directo del precio del maíz es el alza del precio del pollo a nivel local. Debido a que gran parte del consumo de maíz para pollos es importado, es posible que, si el precio internacional sigue al alza o se mantiene alto, entonces ejerza presión sobre los costos de la industria avícola”, puntualizó Scotiabank.