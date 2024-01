El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que en el 2023 el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se incrementó 3,24%, resultado que refleja el comportamiento decreciente continuo desde marzo del año pasado, según lo detallado en el informe técnico Variación de los Indicadores de Precios de la Economía.

El resultado anual fue determinado por el alza en los precios de las divisiones de consumo: Restaurantes y Hoteles (6,46%), Educación (6,40%), Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (3,74%), Bienes y Servicios Diversos (4,26%), Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes (3,61%), y Recreación y Cultura (3,46%).

Asimismo, Prendas de vestir y Calzado (2,90%), Salud (2,42%), Muebles, Artículos para el Hogar y Conservación Ordinaria del Hogar (1,91%), Transporte (1,55%) y Comunicaciones (0,09%). Por el contrario, precios a la baja mostró la división Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles (-1,89%).

En el 2023, el alza de precios en Alimentos y Bebidas no Alcohólicas se sustenta en los mayores precios observados en la carne (7,9%) como carne molida de vacuno (12,3%), menudencia de pollo (12,1%), carne para guiso de vacuno (11,4%), gallina eviscerada (10,3%), bistec (9,6%), pollo eviscerado (8,8%) y cortes de pollo: alas (8,5%), pierna (7,6%) y pechuga (5,7%).

También se elevaron otros productos alimenticios (6,6%) como kión (31,1%), ají amarillo molido (20,8%), sal (14,9%), papa frita (12,6%), chifle (11,9%), gelatina para preparar (11%), pasta y salsa de tomate (10,5%), alimentos de cubitos (9,5%) y ají panca molido (7,5%).

Del mismo modo, pan y cereales (6%) como maíz seco cancha (47,1%), avena envasada (16,3%), galletas saladas (20,6%), dulces (15,8%), bañadas (12,7%), pasteles salados (10,2%); arroz a granel (9,5%), envasado (6%); y pasteles dulces (6%).

Por el contrario, bajaron los precios de pescados y mariscos (-10,5%) como bonito (-27,2%), perico (-24%), merluza (-15,8%), tilapia (-10,6%) y lisa (-7,8%); aceites y grasas (-3%) como el aceite vegetal (-10,4%); y las hortalizas, legumbres incluye papas y otros tubérculos (-2,2%) como yuca (-29,9%), pepinillo (-26%), camote amarillo (-22,6%), papa blanca (-27,2%), color (-20,9%), huayro (-19,6%), amarilla (-12,7%), lechuga (-10,9%), vainita verde americana (-9,8%), haba verde (-5,7%), arveja verde (-5,4%) y cebolla de cabeza roja (-4,5%).

El incremento de precios en la división Transporte se sustentó en el aumento del pasaje aéreo nacional (24,2%), gas natural vehicular (4,9%), transporte local (3,5%) como la movilidad a centros de estudio (10,6%), pasaje en taxi (9,7%) y pasaje en moto taxi (6,9%).

Mientras tanto, disminuyeron los precios de los combustibles para vehículos (-9%) como petróleo diésel (-10,3%), gasohol (-9,7%) y gas licuado de petróleo vehicular (-4,6%); pasaje en ómnibus interprovincial (-5,2%) y transporte de pasajeros por aire (-1,4%) como el pasaje aéreo internacional (-9,1%).

En Educación crecieron los precios de la enseñanza secundaria (10,7%) en el gasto en proceso de matrícula no estatal secundaria (17,5%), pensión de enseñanza no estatal de educación secundaria (10,4%); enseñanza preescolar y enseñanza primaria (10,3%) como el gasto en proceso de matrícula no estatal primaria (18%), inicial (13,5%); pensión enseñanza no estatal: inicial (10,3%) y primaria (10,1%).

El año pasado, de los 586 productos que componen la canasta familiar, 490 subieron de precio, 78 bajaron y 18 productos no reportaron variación . Las 26 ciudades donde se calcula el Índice de Precios al Consumidor reportaron alza de precios, principalmente en Trujillo (5,34%), Chiclayo (4,74%), Arequipa (4,45%), Chachapoyas (4,39%), Ica (4,34%) y Tarapoto (4,33%). En tanto, las ciudades con variación anual menor al 2% fueron: Pucallpa (1,5%) e Iquitos (0,78%).