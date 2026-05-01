El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer que, en el mes de abril de 2026, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se incrementó 0,52% en comparación con el mes anterior, alcanzando una variación acumulada de 3,72% al cuarto mes del año y la de los últimos doce meses (mayo 2025- abril 2026) llegó a 4,01%.

El jefe del INEI, Dr. Gaspar Morán Flores, explicó que el resultado mensual estuvo influenciado, principalmente, en el alza reportada en transporte debido al aumento del pasaje en ómnibus y microbús y gasohol; así como, por los mayores precios de la papa blanca, cebolla de cabeza y menú en restaurante, que en conjunto aportaron con 0,445 puntos porcentuales al resultado de abril.

Por el contrario, bajaron los precios de los alimentos como pollo eviscerado, pechuga de pollo, arveja verde y fresa; además, del gas doméstico envasado, precisó.

En el informe técnico Variación de los Indicadores de Precios de la Economía se indicó que el crecimiento mensual de los precios se sustenta en el comportamiento de las divisiones de consumo de Transporte (3,35%); Restaurantes y hoteles (0,57%); Bienes y servicios (0,24%); Muebles, artículos para el hogar y la conservación ordinaria del hogar (0,22%); Recreación y cultura (0,16%); Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,14%); Salud (0,13%) y Prendas de vestir y calzado (0,11%).

Por el contrario, bajaron los precios Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,26%); Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (-0,23%) y Comunicaciones (-0,18%); no obstante, la división Educación no registró variación.

En la división Transporte subieron los precios del transporte de pasajeros por aire (4,4%) debido al aumento del pasaje aéreo nacional (5,2%) e internacional (4,1%); transporte de pasajeros por carretera (3,9%) por el pasaje en combi (9,5%), ómnibus y microbús (8,0%) y ómnibus interprovincial (4,4%); y el combustible para vehículos (2,9%) por la subida del precio de los combustibles como el petróleo diésel (14,7%) y gasohol (4,2%); no obstante, se redujeron los precios del gas licuado de petróleo vehicular (-22,5%).

En Restaurantes y hoteles se incrementaron los precios del servicio de comida en restaurantes y locales similares (0,6%) como carne a la parrilla (1,4%), pollo a la brasa (1,0%), platos criollos y regionales (0,9%), menú en restaurantes (0,6%) y sánguches (0,4%); y el servicio de bebidas en restaurantes y locales similares (0,5%) como bebidas calientes (1,2%), jugo de frutas licuado (0,6%), cerveza servida (0,3%) y bebidas gaseosas servidas (0,3%).

Respecto a la reducción de precios en Alimentos y bebidas no alcohólicas se explica por los menores precios observados en carne (-3,6%) como pollo eviscerado (-8,2%), cortes de pollo: alas (-5,1%), pechuga (-5,0%) y pierna (-4,9%); y milanesa (-3,1%). También, bajaron leche, queso y huevos (-0,2%), de los cuales los huevos de gallina marcaron precios a la baja (-0,4%).

En tanto que, subieron los precios de pescados y mariscos (2,3%) como perico (12,9%), jurel (7,5%), corvina (6,8%) y lisa (6,1%); hortalizas, legumbres incluye papas y otros tubérculos (2,1%) tales como betarraga (14,4%), cebolla de cabeza (12,8%), papa blanca (10,8%), apio (9,9%), poro (9,5%), papa color (7,5%), brócoli (5,9%), ají pimiento (5,6%) y camote amarillo (2,3%); asimismo, frutas (1,0%) como mango (16,0%), arándanos (14,7%), pepino (13,4%), uva blanca (10,3%), limón (4,3%), plátano inguiri (4,2%), naranja de jugo (2,8%), manzana Israel (2,5%) y papaya (2,2%).

Productos con mayor incremento de precios

En abril de 2026, de los 586 productos que componen la canasta familiar, 291 subieron de precio, 123 bajaron y 172 no mostraron variación en sus precios. Los que registraron mayor alza fueron: mango (16,02%), petróleo diésel (14,68%), arándanos (14,65%), betarraga (14,45%), pepino (13,41%), perico (12,92%), cebolla de cabeza (12,78%) y papa blanca (10,85%).

En tanto que, decrecieron los precios gas licuado de petróleo vehicular (-22,45%), arveja verde (-10,69%), pollo eviscerado (-8,22%), vainita americana (-7,32%), fresa (-6,47%), culantro (-6,03%), haba verde (-5,17%), y pechuga de pollo (-4,95%).

Precios al consumidor sin alimentos y energía se elevaron en 0,87%

La variación del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, sin considerar alimentos y energía (inflación subyacente) en abril de 2026 alcanzó 0,87%.

Precios al consumidor a nivel nacional subieron 0,64%

De acuerdo con el informe del INEI, en el mes de abril de 2026, el Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional creció 0,64% en comparación con el mes anterior, con una variación acumulada al cuarto mes del año de 3,53% y la anualizada (mayo 2025-abril 2026) llegó a 3,73%.

Este resultado se explica en el aumento de precio de las divisiones de consumo de Transporte (3,61%), Restaurantes y hoteles (0,59%), Alojamiento, agua, electricidad, gas (0,33%), Muebles, artículos para el hogar (0,22%), Bienes y servicios diversos (0,19%), Salud (0,16%), Recreación y cultura (0,16%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,10%), Educación (0,08%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,07%); y Prendas de vestir y calzado (0,05%); no obstante, Comunicaciones mostró resultado a la baja (-0,34%).

Variación de los precios por ciudades

Durante el mes de análisis, veinticuatro ciudades de las veintiséis donde se calcula el Índice de Precios al Consumidor reportaron aumento de precios. Las variaciones más altas se observaron en las ciudades de Puerto Maldonado (2,08%), Arequipa (1,85%), Cajamarca (1,80%), Cerro de Pasco (1,67%) y Moquegua (1,61%); mientras que, precios a la baja se reportaron en las ciudades de Ica y Chimbote (-0,26% cada una).

Precios al por mayor a nivel nacional se incrementaron en 1,42%

En abril de 2026, el Índice de Precios al Por Mayor creció 1,42% respecto al mes anterior. Este comportamiento se explica por el aumento de los precios de los productos nacionales, destacando en manufactura petróleo industrial y diésel, gasohol, gas licuado de petróleo, ladrillos king kong para techo y pandereta, cemento, azúcar rubia y blanca, conservas de pescado en trozos, bebidas gaseosas y cerveza blanca; así como en los productos agrícolas, entre ellos, cebolla, mango, camote, papa, limón, maíz choclo, plátano y café en grano; y en pesca, como perico, cabrilla, jurel, caballa, bonito, camarón de río y trucha; mientras que los pecuarios registraron menores precios, principalmente pollo en pie, cuy y ganado porcino.

Del mismo modo, se registraron mayores precios en los productos importados de manufactura (petróleo diésel, resinas de polietileno, PVC y polipropileno, abonos nitrogenados, aceite crudo de soya, negro de humo, tortas de soya y topadoras frontales) y en los agropecuarios, como algodón sin cardar, maíz amarillo duro y trigo.

Precios de materiales de construcción suben 1,13%

Durante abril de 2026, el Índice de Precios de Materiales de Construcción de Lima Metropolitana se incrementó en 1,13% respecto al mes anterior, debido principalmente a los mayores precios en ladrillos (para techo, pandereta, king kong y pastelero), asociados al aumento de los costos de producción y transporte; agregados (hormigón, arena y piedra); y aglomerantes, como el cemento portland tipo I.

También, subieron los precios en estructuras de concreto y armazones (concreto premezclado, planchas planas de yeso y de fibras); maderas (capirona, roble, cachimbo y tornillo), debido al alza del flete; suministros eléctricos (cables para instalaciones telefónicas, de uso general y para instalaciones fijas); productos metálicos (clavos, tubos de acero LAC, planchas de acero LAC y LAF y planchas zincadas onduladas); mayólicas y mosaicos (revestimientos para piso); vidrios (templados); y tubos y accesorios de plástico (accesorios de PVC para agua y desagüe y tubos para desagüe).