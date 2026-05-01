Resumen

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En el informe se indico que el crecimiento mensual de los precios se sustentó en las divisiones de Transporte, gas, prendas de vestir, salud, bienes y servicios, entre otros. Foto: GEC.
En el informe se indico que el crecimiento mensual de los precios se sustentó en las divisiones de Transporte, gas, prendas de vestir, salud, bienes y servicios, entre otros. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer que, en el mes de abril de 2026, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se incrementó 0,52% en comparación con el mes anterior, alcanzando una variación acumulada de 3,72% al cuarto mes del año y la de los últimos doce meses (mayo 2025- abril 2026) llegó a 4,01%.

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