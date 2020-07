Por María Claudia Medina

Debido a la incertidumbre que la pandemia ha producido en los mercados financieros de todo el mundo, el precio de productos mineros exportados por el Perú como el oro y la plata, considerados activos de refugio ante las turbulencias económicas, han alcanzado sus máximos históricos en los últimos días.

Mientras que el oro se está acercando a los US$ 1,900 la onza, un pico de nueve años en su cotización; la plata cerró la jornada del martes en US$ 21.18 la onza, su cifra más alta desde el 2014. Según Ricardo Carrión, gerente de Mercado de Capitales de Kallpa SAB, esta presión al alza puede mantenerse hasta el 2021.

“Es difícil saber cuánto tiempo estarán al alza (los precios), pero basado en el análisis de las economías globales, pensamos que al menos el siguiente año es algo que se va a mantener. La subida ha sido principalmente ante la respuesta de los gobiernos a la crisis de la pandemia”, aseguró.

Este impulso provino, básicamente, del plan económico anunciado recientemente por la Unión Europea y un paquete de estímulo que Estados Unidos tiene previsto lanzar.

CARTERA DE PROYECTOS

Aunque el cobre es todavía el principal mineral dentro de la cartera de proyectos por US$ 57 mil millones que maneja el Ministerio de Energía y Minas (Minem) para los próximos años, el oro es el segundo mineral de mayor peso y con importantes proyectos como San Gabriel en Moquegua (US$ 431 millones), que ya cuenta con Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado.

“El otro proyecto importante en plata es Corani, está en Puno y lo dirige Bear Creak con una inversión de US$ 500 a US$ 600 millones. (…). El tercero es Yanacocha Sulfuros, que es un proyecto de cobre y de oro, es un proyecto nuevo dentro de una huella ya operativa. Allí la inversión sí es un poco más alta, de US$ 2,000 millones”, explicó Víctor Gobitz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y gerente general de Compañía de Minas Buenaventura.

Entre proyectos de oro y plata, incluyendo a Yanacocha Sulfuros, se tienen en cartera proyectos por más de US$ 3 mil millones que han iniciado los trámites para su construcción, pero aún avanzan a paso lento. Gobitz precisó que antes de la pandemia ya eran proyectos factibles de desarrollarse, pero que ahora se vuelven más atractivos.

Por otro lado, el incremento en los precios de los minerales beneficia a las mineras en operación, que tuvieron que dejar de operar cerca de dos meses por la cuarentena y que reanudaron sus actividades paulatinamente.

“Sí va a mejorar en algo las finanzas de las empresas, dos meses de paralización es más del 17% y en algunos casos 20% menos ingresos, sin que los costos se hayan detenido. Este precio va a ayudar a recuperar las finanzas de estas empresas y si esta recuperación se mantiene, se tendrá balances positivos y se pagará impuesto a la renta como un año normal”, precisó.

