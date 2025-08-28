Los precios y la tendencia de los precios observados para los metales ha motivado a revisar al alza la previsión que tenía el Ministerio de Economía y Finanzas de los términos de intercambio.

Es así que el MEF, según su recientemente publicado Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029, estima que los términos de intercambio registrarían un crecimiento de 12,4%, con lo cual triplica su previsión previa dada en el primer trimestre (4,6%).

La razón para esta nueva proyección está en el incremento de los precios de exportación asociado a precios favorables para el oro y cobre.

Es así que, para el caso del cobre, este año el MEF espera que su precio promedio alcance los 430 centavos de dólar por libra, cuando antes esperaba un precio de 425 centavos.

“Los mayores precios de cobre se explican por los siguientes factores: i) incremento de la demanda anticipada de cobre por los temores de una posible entrada en vigor de los aranceles al precio del cobre por parte de EE.UU. que no se concretó; ii) debilitamiento del dólar estadounidense, cuyos efectos facilitaron la compra de materias primas denominadas en dólares e impulsaron el volumen de transacciones del cobre en los mercados; y iii) menor oferta de cobre, ante la reducción en los niveles de producción de minas importantes vinculada a factores logísticos como Freeport- McMoRan, Glencore y Anglo American”, se lee en el documento del MEF.

A más largo plazo, para el periodo 2026-2029, la cotización del cobre “se mantendrá en niveles elevados y alcanzaría un precio promedio de cUS$/lb. 440, mayor a lo previsto en el IAPM (cUS$/lb. 403), impulsado por la demanda proveniente de la normalización de la producción industrial manufacturera a nivel global y el desarrollo de proyectos de transición energética”. Dicho efecto será contrarrestado parcialmente por el incremento de la oferta mundial cuprífera en las minas de África y Asia.

Precios favorables del oro.

En el caso del oro, el documento espera que su cotización sea de US$3.180 dólares estadounidenses por onza Troy en el 2025. Esto también es mayor a lo previsto en el primer trimestre del año, cuando la previsión era de US$2.550.

Según detalla el MEF, la mejora en la previsión responde a “la creciente demanda por su rol como activo refugio, compras de los bancos centrales ante las volatilidades cambiarias, creciente demanda por los derivados financieros asociados al oro por la alta incertidumbre”.

Para el largo plazo, se espera que la cotización sea de US$3.187 por onza Troy, siendo también mayor a lo previsto y “en un contexto de disipación prolongada de la incertidumbre global en torno a los conflictos geopolíticos y comerciales, y la creciente demanda del oro para diversificar los riesgos por parte de los Bancos Centrales”.