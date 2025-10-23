Ernesto Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros, adelantó que el desarrollo de los proyectos de la Vía Expresa Santa Rosa y el Puente Santa Rosa comenzarán entre mayo y junio del 2026. Esta infraestructura permitirá conectar directamente con el nuevo terminal del Aeropuerto Jorge Chávez.

El anuncio se dio en el marco del voto de confianza que le otorgó el Congreso de la República.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“Agradezco este voto de confianza que responde al compromiso de los congresistas con la democracia y sus electores. Nuestra prioridad será devolver al Estado la autoridad y garantizar que la ley vuelva a ser la expresión de la justicia y no del miedo”, sentenció el premier.

Durante su exposición, Álvarez Miranda anunció que el Ministerio de Transportes y comunicaciones (MTC), entre enero y marzo del 2026 culminará 8 corredores viales en el marco del programa Proregión I, que abarcan más de 2.300 kilómetros de la Red Vial Departamental beneficiando a 6.4 millones de ciudadanos en Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Ayacucho, Huancavelica, Ica, Junín, Pasco y Cajamarca.

Además, informó que en junio del 2026, se culminarán seis obras emblemáticas con una inversión superior a S/500 millones y se instalarán 42 puentes modulares que beneficiarán a más de 440 mil peruanos. Estas tareas estarán bajo la competencia del MTC, sector a cargo del ministro Aldo Prieto Barrera.

A estos proyectos se sumará la nueva Carretera Central, beneficiando a más de 10 millones de peruanos. Agregó que su ejecución se realizará por etapas y el inicio está previsto para mayo de 2026 con la construcción del túnel Pariachi.

Por otro lado, el titular de PCM remarcó que este año se iniciará la ejecución del aeródromo de Breu en Ucayali, y los aeropuertos de Yurimaguas en Loreto y Juanjuí en San Martín, con una inversión de S/400 millones.

En cuanto a la nueva estrategia de seguridad, Álvarez Miranda afirmó que el MTC ha priorizado el acceso de los equipos de geolocalización para la Policía, a fin de ubicar los equipos móviles con fines delictivos y actuar rápidamente contra la delincuencia.