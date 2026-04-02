El premier Luis Arroyo, anunció que el gobierno no suspenderá el decreto de urgencia para la reestructuración de Petro-Perú. En entrevista para Exitosa adelantó que en los próximos días detallará el proceso de reorganización de la empresa estatal.

Además, descartó el uso de recursos del Ministerio de Economía (MEF) para dicho fin y que se tiene conocimiento de lo que viene ocurriendo en la empresa. “Se hablaba mucho de que se va a suspender el decreto de urgencia, no. Porque Petro-Perú es una institución estratégica para el Perú. Difícilmente estas empresas que manejan combustible van a llegar a ese Perú profundo que yo siempre hablo, solo la única que llega es Petro-Perú. Si desaparece qué pasaría con esas personas que están allí”, precisó el premier”.

En ese sentido, afirmó que Petro-Perú se está reflotando de otra manera diferente, por lo que adelantó que ya se dará un anuncio definitivo donde se mostrará todo lo que ha decidido el actual gobierno sobre cómo debe quedar la entidad estatal.

MÁS INFORMACIÓN: Ministerio de Energía y Minas designa viceministros de Hidrocarburos y de Electricidad

“De los fondos que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, definitivamente no va a salir de ahí. Van a salir como ciertas garantías que vamos a tener y otro tipo de fondo. Pero esta semana vamos a dar ese anuncio de cómo se va a manejar Petro-Perú por lo menos estos meses que nos quedan”, manifestó Arroyo.

“No todo se puede hacer a la vez, pero todos los ministros que están en diferentes ministerios, todo este Gabinete son 100% técnicos. Los que estamos ahí en los ministerios conocemos de cada una de las carteras. Por ejemplo han sido viceministros y ahora son ministros o directores generales y son ministros, todos sin excepción. Eso ayuda mucho porque ya conocen la realidad de su ministerio”, finalizó.