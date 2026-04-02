Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Luis Arroyo adelantó que esta semana se dará un anuncio de cómo se va a manejar Petro-Perú. (Foto: PCM).
Luis Arroyo adelantó que esta semana se dará un anuncio de cómo se va a manejar Petro-Perú. (Foto: PCM).
/ JUANPA AZABACHE
Por Redacción EC

El premier Luis Arroyo, anunció que el gobierno no suspenderá el decreto de urgencia para la reestructuración de Petro-Perú. En entrevista para Exitosa adelantó que en los próximos días detallará el proceso de reorganización de la empresa estatal.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.