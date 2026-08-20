El premier Galarreta expone este jueves los ejes centrales del Gobierno ante ante el Pleno de la Cámara de Diputados. (Fotos: Joel Alonzo @photo.gec)
El premier Galarreta expone este jueves los ejes centrales del Gobierno ante ante el Pleno de la Cámara de Diputados. (Fotos: Joel Alonzo @photo.gec)
Por Redacción EC

Durante su presentación ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el premier Luis Galarreta, indicó que en los aeropuertos de Juliaca, Arequipa y Yurimaguas se impulsan intervenciones que en conjunto superan los S/900 millones para rehabilitar pistas, drenajes y ampliar capacidad de atención.

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