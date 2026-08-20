Durante su presentación ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el premier Luis Galarreta, indicó que en los aeropuertos de Juliaca, Arequipa y Yurimaguas se impulsan intervenciones que en conjunto superan los S/900 millones para rehabilitar pistas, drenajes y ampliar capacidad de atención.

“En San Martín, el Puente Tarata, con una inversión superior a S/379 millones, debe culminar hacia julio de 2027 y reemplazar el cruce mediante balsas por una conexión permanente para más de 32 mil ciudadanos”, agregó el presidente del Consejo de Ministros.

En conectividad digital señaló que, durante el 2026 se pondrán en operación redes de acceso en Huánuco y Pasco para beneficiar a 317 mil ciudadanos de 612 centros poblados y hacia julio de 2027 proyecta llevar conectividad móvil a 600 localidades rurales adicionales.

También sostuvo que continuará las obras en los pares viales de Arequipa, Puente Primavera, Intercambio Vial Salaverry, Evitamiento Chancay–Chancayllo y la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

“La conectividad es clave para el desarrollo. Estamos dando un nuevo impulso a las concesiones viales y ferroviarias, con una agenda concreta de proyectos estratégicos para mejorar la conectividad, la seguridad vial y la competitividad del país”, sostuvo Galarreta.

“Al 2026, priorizamos intervenciones como los accesos a Choquequirao (Cusco), Macusani–Nuñoa (Puno), el sector Aserradero (Amazonas), el Puente Chancay (Lima), el tercer carril de la Panamericana Sur (Lima e Ica) y los evitamientos de la Autopista del Sol (La Libertad, Lambayeque y Piura). Estas obras permitirán descongestionar corredores estratégicos, mejorar la transitabilidad y seguridad vial y fortalecer la conexión con los principales centros productivos y logísticos del país”, subrayó el premier.

Hacia julio de 2027, prevé seguir avanzando en proyectos como los pares viales de Arequipa (Arequipa), el Puente Primavera (Lima), el Intercambio Vial Salaverry (La Libertad) y el Evitamiento Chancay–Chancayllo (Lima), mientras que en la Línea 2 del Metro de Lima y Callao continuarán con con la excavación y la restitución de las vías en superficie.

Para el 2031, Galarreta estimó avanzar en corredores fundamentales como el Interoceánico Sur (Cusco, Puno y Arequipa), IIRSA Norte (Piura, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto), las Redes Viales N.° 4 (Lima, Áncash y La Libertad), N.° 5 (Lima) y N.° 6 (Lima e Ica), y la Autopista del Sol (La Libertad, Lambayeque y Piura), además de continuar con la puesta en operación de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.