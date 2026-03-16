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ADEX pidió dar el voto de confianza al Gabinete Ministerial que preside Denisse Miralles. (Foto: PCM)
ADEX pidió dar el voto de confianza al Gabinete Ministerial que preside Denisse Miralles. (Foto: PCM)
/ Carla_Pat
Por Redacción EC

Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros, destacó la publicación del nuevo reglamento de la Ley de Obras por Impuestos (OxI) que refuerza la política de inversión pública, al permitir destrabar obras inconclusas y paralizadas.

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