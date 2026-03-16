Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros, destacó la publicación del nuevo reglamento de la Ley de Obras por Impuestos (OxI) que refuerza la política de inversión pública, al permitir destrabar obras inconclusas y paralizadas.

“Este nuevo reglamento representa una respuesta concreta del Estado frente a una realidad que no puede seguir postergándose. Miles de obras públicas inconclusas: escuelas, centros de salud, sistemas de agua y saneamiento y vías que siguen paralizadas afectando oportunidades de desarrollo. Nuestra responsabilidad es destrabar, culminar y poner esas obras al servicio de la población”, enfatizó Miralles.

La premier explicó que la norma forma parte de la estrategia integral del Gobierno para concluir proyectos de continuidad y poner en operación infraestructura de salud, educación, agua potable, alcantarillado, energía y transporte, especialmente en las zonas que más lo necesitan.

Recordó que, actualmente, existen más de doce mil proyectos con serios problemas de financiamiento, lo que representa una brecha superior a veintiún mil millones de soles. De ese total, 9,740 proyectos corresponden a gobiernos locales, principalmente, en sectores críticos como transporte, saneamiento, salud y educación.

“Estamos actuando con decisión para que la inversión pública deje de ser sinónimo de demora, abandono o frustración ciudadana. El país no necesita más obras a medio hacer; necesita resultados, servicios y soluciones. Por eso hoy la prioridad del Estado es terminar lo que ya se empezó y asegurar que cada sol invertido se traduzca en bienestar para la gente”, subrayó.

La titular de la PCM señaló además que esta medida se complementa con otras acciones estratégicas impulsadas por el Ejecutivo para asegurar la continuidad de inversiones. Entre ellas, destacó el Decreto de Urgencia Nº 001-2026, que establece habilitaciones presupuestales para priorizar el financiamiento de obras en ejecución en los tres niveles de gobierno, permitiendo reorientar recursos inicialmente destinados a estudios o nuevos proyectos hacia la culminación de obras paralizadas.

El nuevo reglamento de la Ley de Obras por Impuestos (OxI) es una medida clave que permitirá activar inversiones por S/13.880.000 y acelerar la ejecución de proyectos de continuidad en todo el país, con el objetivo de cerrar brechas sociales, dinamizar la economía y garantizar que más peruanos accedan oportunamente a servicios públicos esenciales.

Por otro lado, resaltó el incremento de recursos del Foncomun 2026 en más de S/200 millones mensuales, en promedio, en beneficio de más de 1 800 municipalidades, especialmente, de zonas rurales. A ello se suma la estrategia de “bolsas por sector para redistribuir”, que permitirá reorientar S/300 millones hacia proyectos estratégicos de gobiernos locales mediante decretos supremos que se emitirán este mes.