La innovación es una de las principales herramientas para responder a los desafíos que enfrenta el país y construir nuevas oportunidades de desarrollo. Bajo esta visión compartida, el Premio Nacional de Innovación Avonni-CCL y Agrícola Cerro Prieto se unen para impulsar y visibilizar soluciones innovadoras que están transformando el sector agropecuario peruano.

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Como parte de esta alianza, la cuarta edición del Premio incorpora la nueva categoría Agro para el Futuro - Agrícola Cerro Prieto, que busca reconocer iniciativas capaces de generar nuevas respuestas frente a los desafíos actuales y futuros del agro, a través de tecnologías, productos, procesos, modelos de negocio o nuevas formas de utilizar los recursos.

La nueva categoría amplía el alcance del Premio hacia un sector estratégico para el desarrollo del país, poniendo el foco en iniciativas que contribuyan a una agricultura más productiva, eficiente y sostenible, y que permitan enfrentar desafíos como la gestión eficiente del agua y otros recursos, la productividad, la reducción de pérdidas y la adaptación a condiciones climáticas cada vez más variables.

“La innovación y la tecnología son fundamentales para seguir haciendo del agro una actividad cada vez más eficiente y sostenible. Hoy existen grandes oportunidades para transformar la manera en que producimos, utilizamos nuestros recursos y tomamos decisiones. Queremos que esta categoría sea una plataforma para encontrar y visibilizar esas soluciones que ya están generando cambios y que pueden transformar el futuro del sector”, señaló Percy Muente, gerente general de Agrícola Cerro Prieto.

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La convocatoria está abierta a iniciativas provenientes de las distintas etapas de la cadena agropecuaria y de cualquier región del país. Pueden postular proyectos que, desde diferentes disciplinas y enfoques, estén aportando soluciones concretas a los desafíos del agro y generando valor para el sector y sus distintos actores.

Para ForoInnovación Perú, la incorporación de Agro para el Futuro Agrícola Cerro Prieto representa una oportunidad para ampliar el alcance del Premio y acercarlo a un sector donde la innovación tiene un rol cada vez más relevante.

“Desde Avonni-CCL queremos reconocer la innovación allí donde está ocurriendo y conectar a quienes están desarrollando soluciones con potencial de transformar distintos sectores del país. Esta alianza con Agrícola Cerro Prieto nos permite poner una mirada especial sobre el agro y descubrir iniciativas que están generando nuevas respuestas frente a desafíos concretos”, indicó Carolina Álvarez Bisso, directora ejecutiva de ForoInnovación Perú.

La convocatoria está dirigida a empresas, emprendimientos, organizaciones e instituciones que estén desarrollando iniciativas innovadoras y que cumplan con los criterios establecidos en las bases de cada categoría.

Con el propósito de ampliar las oportunidades de participación y llegar a más iniciativas de todo el país, el Premio Avonni-CCL extendió el plazo de postulación hasta el 30 de noviembre de 2026. Las iniciativas interesadas pueden conocer las categorías, revisar las bases y completar su postulación de manera online.