Como parte de esta alianza, la cuarta edición del Premio incorpora la nueva categoría Agro para el Futuro - Agrícola Cerro Prieto, que busca reconocer iniciativas capaces de generar nuevas respuestas frente a los desafíos actuales y futuros del agro. Foto: EC.
Como parte de esta alianza, la cuarta edición del Premio incorpora la nueva categoría Agro para el Futuro - Agrícola Cerro Prieto, que busca reconocer iniciativas capaces de generar nuevas respuestas frente a los desafíos actuales y futuros del agro. Foto: EC.
Por Redacción EC

La innovación es una de las principales herramientas para responder a los desafíos que enfrenta el país y construir nuevas oportunidades de desarrollo. Bajo esta visión compartida, el Premio Nacional de Innovación Avonni-CCL y Agrícola Cerro Prieto se unen para impulsar y visibilizar soluciones innovadoras que están transformando el sector agropecuario peruano.

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