Félix Daruich es el gerente general de Daryza, dedicada a la fabricación y comercialización de productos para la limpieza. Comenzó junto a su socio en una cocina de Breña, donde prepararon sus primeras muestras, y con el dinero que le regalaron por su boda como capital. Ahora este negocio tiene una fábrica en Lurin y tendrá otra en Punta Negra; además, exporta a Aruba y hay planes de extenderse a otros países este 2025. El Comercio conversó con él tras ser reconocido como Líder del Cambio (LEC) en la categoría Empresa Grande Consolidada.

¿Cómo comenzó la historia de Daryza?

Fue un día cuando conversaba con quien se convirtió en mi socio. Habíamos prácticamente terminado el colegio y hablábamos de qué hacer en el futuro. Ahí me comentó que su padre tenía una fórmula de productos de limpieza.

En ese entonces trabajaba en el bróker de seguros de mi familia y él en una fábrica de plásticos. Mi trabajo era ir a cobrar letras. Un día mientras realizaba esa actividad escuché a alguien hablando de productos de limpieza. Aproveché para preguntarle si los vendía, me dijo que sí, así que le comenté que yo fabricaba y me pidió unas muestras. Luego le comenté a mi amigo y comenzamos a prepararlos en la cocina de su casa.

En ese tiempo yo me había casado, y recibido dinero como regalo de bodas, en ese tiempo se tenía esa costumbre; así que con esa plata empezamos comprando la materia prima y lo que se necesitaba.

¿Entonces este fue el primer pedido que les hicieron?

Sí, y coincidió con el nacimiento de mi hija. Nosotros íbamos a entregar el producto un 6 de diciembre, pero tenía que llevar a mi esposa al hospital, entonces mi socio fue solo. Ahí concluí que los hijos vienen con el pan bajo el brazo porque justo fue ahí cuando empezamos a vender.

A partir de ese momento, ¿cuánto demoraron para posicionarse en el mercado?

Nos demoramos muchos años. Empezamos haciendo el producto y le vendíamos a esta empresa que limpiaba los hospitales del IPSS (Instituto Peruano de Seguridad Social), le vendíamos básicamente a ese cliente y producíamos para ese cliente. Después de algunos años, ambos nos metimos de lleno a Daryza con el 100% de nuestro tiempo.

Imagino que después de varios errores y aciertos.

Uy [suspiro]. Nosotros cometimos muchos errores. Hacíamos productos institucionales e industriales, y de ahí queríamos hacer de consumo. Empezamos a vender en mercados, en ferreterías, etc., pero no estábamos preparados para ese tipo de venta y perdimos todo lo que habíamos podido generar. No solo eso, como consumíamos algo en materias primas y teníamos dinero, empezamos a importar materias primas, pero también las vendíamos; es decir, vendíamos productos en venta horizontal y cuando nos dimos cuenta, no teníamos ni para pagar sueldos.

Ahí nos replanteamos todo y comenzamos desde cero, colocándonos un plazo para que la empresa vuelva a ponerse en positivo.

¿Por qué cree que se cometieron estos errores?

Porque cuando a un emprendimiento de chicos, de veinteañeros, le comienza a ir bien, piensas que lo sabes todo y es ahí donde empiezas a cometer errores.

¿En cuánto tiempo se recuperaron?

Nosotros empezamos en 1991 con una razón social que nos prestaron porque había que facturar y no sabíamos si iba a funcionar o no, y en 1993 constituimos Daryza como tal. Te podría decir que desde el 1993 hasta el 2001 fueron años muy complicados. A partir del 2001, la empresa empezó a cambiar de posición. Es ahí cuando mi socio me vendió su participación.

¿Cómo se anima a quedarse a cargo de todo?

Tenía claro de que iba a seguir en el negocio, con Daryza o sin Daryza.

Al inicio mencionó que trabajaba en el bróker de su familia, ¿dejar el negocio familiar fue complicado?

Sí, mi familia estaba dedicada a seguros 100%. De hecho, estudié seguros, trabajé en seguros y ese rubro se ha convertido en la tradición familiar. Mis hermanos trabajan ahí, mi papá trabaja ahí. El bróker fue fundado por mi abuelo, prácticamente tres generaciones.

¿Y dar el salto al emprendimiento fue fácil?

No es fácil, fue difícil porque en el otro lado tienes tu sueldo. Cuando se emprende siempre hay incertidumbre y no sabes lo que te espera a futuro.

¿Su familia le dijo algo cuando tomó la decisión?

Al salirme del rubro hubo cierto resentimiento, pero no por eso dejó de haber apoyo. No me refiero al apoyo de dinero, porque mi papá, que nos daba muchas facilidades, nunca nos prestaba plata. Era fácil tocar la puerta de tu papá y decirle ‘papá, dame plata’, pero él no lo hacía. Eso me impulsó a buscar otro tipo de financiamiento.

¿La respuesta de su padre fue la mejor?

Yo creo que sí, porque te obliga a volverte más creativo. Lo fácil es tocar la puerta.

¿Pero le dio consejos para la vida empresarial, quizá advertencias sobre futuros errores?

Por supuesto que me los dijo. Me dijo que no es fácil, que era duro. ‘Fíjate bien en lo que estás haciendo, no sé si puedas vivir vendiendo pino y cera’ y al final fue el reto que asumí y el desafío que quise tomar. Ahora sé que mi papá está muy orgulloso de lo que estamos haciendo [en Daryza].

Ahora su fábrica se ubica en Lurín, pero no siempre estuvieron ahí.

Así es. Estuvimos en Breña desde el inicio, porque la fábrica de plástico del papá de mi socio funcionaba ahí. Él nos daba un espacio donde empezamos a preparar los productos. Yo iba durante las tardes -noches, después de trabajar, a preparar o hacer las mezclas del producto y mi amigo que trabajaba ahí, se quedaba junto a mi toda la madrugada para dejar todo listo y entregar al día siguiente.

Así pasamos varios años. Cambiamos tres o cuatro veces de local en Breña porque nos quedaba céntrico hacia el despacho de este cliente, en la avenida Arenales. Hace como 8 o 10 años nos fuimos a Lurín, y empezamos a construir. Primero fue un pequeño almacén y ahora es una planta de 8.500 metros.

Hoy estamos terminando de construir, calculo para marzo, una ampliación de la planta en Punta Negra, un poco más al sur. Ahí tenemos como 16.000 metros con una inversión de US$2 millones. Aquí vamos a incorporar paneles solares para trabajar con energía renovable. Con esto buscamos sostenibilidad, reducción de costos en tarifas eléctricas y que el impacto al medio ambiente sea menor. Esa es una de nuestras metas: comenzar con el cambio de matriz energética y a futuro ampliarlo al resto de la operación. No son cambios complicados, se trata de decisiones.

En cuanto a la empresa, ¿cómo se está expandiendo Daryza?

El año pasado comenzamos a exportar. Hemos exportado a Aruba, es un cliente que nos compra también para San Martín y Curazao. Este año estamos haciendo la primera exportación a Chile, y estamos en conversaciones con un cliente en Costa Rica.

¿Qué expectativas de crecimiento tiene para este año en cuanto a sus exportaciones?

Esperamos duplicarlas y seguir ampliando mercado, básicamente hacia Ecuador o Bolivia, los países limítrofes.

¿Qué productos están posicionándose afuera?

Limpiatodos, lavavajillas, líquidos y pasta. Con la salida de Ayudín del mercado, encontramos una oportunidad y montamos una planta para producir lavavajillas en pasta. Entonces hoy día maquilamos a terceros y nuestro producto propio.

También llegaron al mercado de consumo.

Sí, comenzamos con las presentaciones más pequeñas.

Esta vez sí funcionó.

Sí, es que la empresa siempre tuvo la visión de hacer venta B2B; es decir, la venta de negocio a negocio y eran presentaciones grandes. Entregábamos un portafolio completo; es decir, la empresa necesitaba desinfectante, limpiadores, pero también necesitaba la esponjita verde, el papel higiénico, un balde, etc. Fuimos ampliando nuestro portafolio hasta llegar a tener 3.000 productos para limpieza, limpieza mecánica y químicos de limpieza, podíamos atender todas las necesidades del cliente.

Hace un par de años empezamos a desarrollar una línea para el B2C (al consumidor final) y es ahí donde se empiezan a abrir las oportunidades de exportación. Ahora estamos en algunos supermercados, estamos también trabajando maquilas o desarrollos de producto de marcas propias.

¿Y en Perú cómo se posicionó la empresa?

El B2C termina siendo nuevo para nosotros y nuestro crecimiento importante lo estamos proyectando por ese canal. Para este año como compañía esperamos crecer 20%, en general. Eso es un poco más de S/100 millones.





También están preocupándose por sus 300 trabajadores, ¿de qué manera?

Hemos lanzado desde el año pasado tres programas para nuestros colaboradores. Uno es Actualízate’, para el empleado que quiera estudiar o continuar sus estudios. No es un préstamo, pero sí les exigimos requisitos como un mínimo de notas, asistencia; es decir, si empezaste, termínalo bien.

Hay otro que lanzamos el año pasado, pero debería comenzar este. Se trata de becas para los hijos de los trabajadores excepcionales, porque con 300 personas, tiene que haber chicos excepcionales. Buscamos darles el apoyo de una educación mejor, financiada por la compañía para que más adelante puedan convertirse quizá en el sustento de la familia. Lo hemos hecho en tres niveles: primaria, secundaria y estudios superiores.

También tenemos otro programa para apoyar un emprendimiento familiar. Queremos que vengan con una idea de negocio, pero que rompa los esquemas. Queremos invertir y ayudarlos a que puedan sacarla adelante.

¿Estas ideas surgen de algún evento en particular?

Lo hicimos pensando en las personas que tenemos, 300 familias. Creemos que tenemos responsabilidad con todos nuestros colaboradores. Es una ayuda pensando a futuro, no a corto plazo.

¿Cuál es el mayor aprendizaje que le ha dado Daryza?

El mayor aprendizaje es que la empresa necesita de las personas y las personas son las que mueven la compañía. No puedes estar sacándole el capital a la empresa para cosas que no sean del negocio y esto te hablo hasta lo que podría ser un reparto de utilidades [Daryza no ha repartido utilidades en los primeros 20 años]. Si bien puede ser duro, lo que es de la empresa, es de la empresa y tú vive con lo tuyo.

¿Y de los errores, qué rescata?

Creo que las cosas hay que hacerlas paso a paso. No hay que marearse ni pensar que puedes hacerlo todo de golpe.

¿Qué representa esta nominación a los premios LEC?

Para nosotros [la empresa y yo] significa que podríamos ser un medio por el cual transmitir experiencias y conocimiento que sirva a otras personas o empresarios.