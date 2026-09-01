La situación fiscal de Estados Unidos está ganando protagonismo entre los factores que hoy siguen de cerca los mercados globales. Según el Reporte Semanal Macroeconómico y de Mercados de Credicorp Capital y BCP, los inversionistas vienen mostrando una creciente atención a la evolución de la deuda pública estadounidense y a las medidas adoptadas por el Departamento del Tesoro para aliviar las presiones sobre los mercados de bonos.

La semana pasada, el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, anunció un aumento en las operaciones de recompra de bonos del Tesoro de largo plazo, financiadas con mayores colocaciones de títulos de corto plazo. De acuerdo con Credicorp Capital, la medida buscó aliviar las presiones observadas en los mercados de deuda de economías desarrolladas. Sin embargo, el posterior repunte de las tasas de largo plazo evidenció que los inversionistas reconocen la seriedad de la coyuntura fiscal global.

En este contexto, el oro cerró la semana pasada en US$4,603 por onza, acumulando tres semanas consecutivas de ganancias. A través del reporte, Credicorp Capital señala que el avance del metal se produjo tras el anuncio del Tesoro estadounidense de duplicar sus recompras de bonos soberanos de 10 y 30 años, en un escenario en el que la deuda pública de EE. UU. superó por primera vez los US$40 billones y el dólar global alcanzó mínimos de cuatro meses.

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Por otro lado, esta semana se conoció el índice de precios de gasto en consumo personal (PCE), la medida de inflación preferida por la Reserva Federal. El indicador registró un avance de 0,2% mensual en julio, mientras que la inflación subyacente se ubicó en 0,2% mensual y 3,3% anual. Los datos estuvieron en línea con las expectativas para la inflación subyacente y mantienen la atención del mercado sobre los próximos pasos de la autoridad monetaria estadounidense.

“Los mercados continúan atentos a las señales provenientes de Estados Unidos, no solo por las perspectivas de inflación y tasas de interés, sino también por los desafíos fiscales que empiezan a influir cada vez más en el comportamiento de los activos financieros globales”, señaló Diego Camacho, economista senior de Credicorp Capital.