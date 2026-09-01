El oro cerró la semana pasada en US$4,603 por onza, acumulando tres semanas consecutivas de ganancias. Foto: GEC.
El oro cerró la semana pasada en US$4,603 por onza, acumulando tres semanas consecutivas de ganancias. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La situación fiscal de Estados Unidos está ganando protagonismo entre los factores que hoy siguen de cerca los mercados globales. Según el Reporte Semanal Macroeconómico y de Mercados de Credicorp Capital y BCP, los inversionistas vienen mostrando una creciente atención a la evolución de la deuda pública estadounidense y a las medidas adoptadas por el Departamento del Tesoro para aliviar las presiones sobre los mercados de bonos.

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