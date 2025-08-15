Un nuevo proyecto de ley plantea el retiro voluntario y extraordinario de los fondos aportados a la ONP hasta por 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a más de 20 mil soles fue presentado en el Congreso.

La propuesta legislativa, del congresista Darwin Espinoza y que cuenta con el respaldo de los parlamentarios de Podemos Perú, busca beneficiar a miles de familias peruanas y contribuir a la reactivación económica del país, según se indica en la exposición de motivos.

La propuesta justifica el retiro como un mecanismo para mitigar los efectos de la desaceleración económica. Se busca dotar de liquidez inmediata a las familias que han contribuido durante años sin acceder a beneficios tangibles.

Además, se precisa que el retiro no afectará la posibilidad de recibir una pensión futura, ya que no se trataría de un retiro total de aportes. El texto legal aún debe pasar por las comisiones correspondientes del Congreso antes de ser debatido en el Pleno.

ONP (Fuente: El Peruano)

Incremento progresivo de pensiones de jubilación

La segunda parte del proyecto de Darwin Espinoza contempla el incremento gradual de las pensiones de jubilación para los afiliados al sistema. Según la propuesta del parlamentario de Podemos Perú, el objetivo es mejorar el poder adquisitivo de los adultos mayores y ofrecer un nivel de vida digno tras años de aportes.

El incremento sería progresivo y tendría en cuenta criterios de antigüedad, monto acumulado y situación económica del beneficiario. Este mecanismo, según el texto legal, se alinearía con la política de bienestar para la población adulta mayor.

De aprobarse, el Poder Ejecutivo debería reglamentar su aplicación y determinar los criterios técnicos para el aumento de pensiones. La iniciativa también plantea que los recursos para este fin provengan de la recaudación tributaria.

La iniciativa será debatida en el Congreso en las próximas semanas.