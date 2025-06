Verónica Zambrano, presidenta de Ositrán, anunció que el acceso peatonal al nuevo aeropuerto Jorge Chávez se habilitaría recién a fines del 2028.

Zambrano explicó que las condiciones actuales no permiten un ingreso seguro para los peatones debido a las limitaciones de infraestructura. Cabe mencionar que el acceso al nuevo aeropuerto Jorge Chávez se da por una vía provisional a través de puentes modulares.

Sin embargo, la titular de Ositrán señaló que estas estructuras son estrechas y no cuentan con veredas, lo que hace inviable y riesgoso el tránsito peatonal por esta ruta.

“Sería muy peligroso que una persona intente caminar por esos puentes modulares” precisó en entrevista con Cuarto Poder. Zambrano agregó también que este acceso se implementó como una medida de emergencia debido al retraso en la culminación del puente Santa Rosa, la vía oficial de ingreso al nuevo aeropuerto Jorge Chávez.

Zambrano indicó que esta situación no se resolverá en el corto plazo, pues no hay coincidencia entre las rutas peatonales construidas y el ingreso del nuevo terminal aéreo, por lo que no habrá acceso peatonal habilitado hasta que se concluya la obra definitiva.

El ingreso peatonal definitivo se hará por el viaducto del puente Santa Rosa, que incluirá una vereda diseñada para permitir el tránsito a pie. Ositrán estimó que esta infraestructura estará lista hacía fines del 2028, fecha en la cual se podrá implementar un acceso adecuado para los pasajeros y visitantes al nuevo terminal.

Aunque no precisaron una solución temporal concreta, Ositrán señala que el actual sistema de ingreso seguirá funcionando mientras se desarrollan las obras complementarias.