El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) solicitó que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) interpretara el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El concesionario del proyecto, Lima Airport Partners (LAP), propuso la modificación de su plan maestro, pidiendo que a partir del 2025 operaran dos terminales paralelamente en lugar de la construcción de un nuevo terminal como indica el contrato.

Sin embargo, el Ositrán indicó que no debe interpretar el contrato de concesión, pues considera que este es claro respecto a la posibilidad de modificar el diseño original. Verónica Zambrano, presidenta de la entidad, explica en esta entrevista que el ministerio tiene la posibilidad de aceptar los cambios si se consideran “ventajosos” para la operación del aeropuerto.

—Ositrán concluyó que no debe interpretar el contrato de concesión del Jorge Chávez y que la decisión sobre si se aprueban o no los cambios en su plan maestro de desarrollo aeroportuario dependen del MTC. ¿Por qué no se dio la interpretación a pesar del pedido de LAP y del ministerio?

Porque no hay nada que interpretar. Está claro en el contrato lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer.

—Anteriormente la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del MTC indicó que no había motivos que sustentaran que la operación paralela de dos terminales era positiva o mejor sobre lo ya establecido en el contrato de concesión. ¿Esta respuesta de Ositrán va en la línea de lo indicado?

No, lo que ha preguntado el MTC no tiene nada que ver con lo que dijo la DGAC. Ahora la consulta se refiere sobre la interpretación del contrato, pero visto sobre el tema conceptual, no sobre el pedido de LAP en esta ocasión.

—La solicitud de LAP y del MTC era que interpretaran unas cláusulas del contrato de concesión y un comentario de la DGAC para ver si se podían realizar los cambios en el plan maestro, es decir, si pueden operar dos terminales a la vez. ¿Entonces el pedido no tenía sustento?

Nosotros interpretamos contratos, no opiniones de otras áreas del ministerio. Ellos preguntaron por cláusulas muy específicas. Nos dicen que hay cláusulas que requieren interpretación para resolver un tema. Estos son la cláusula 5.6.2.1 y los numerales 1.18 y 1.26 del anexo 14 del contrato de concesión. Lo que nosotros respondimos es que no requerimos interpretar estas cláusulas porque están claras. [...] La duda de ellos era si su propuesta técnica está escrita en piedra.

—¿Exactamente que dice el contrato sobre las posibilidades de modificación del plan maestro?

En el tercer párrafo del numeral 1.26 del anexo 14 dice que “si en algún momento durante la vigencia de la concesión el concesionario desea realizar modificaciones en su plan que sean ventajosas para la operación y que reúnen un beneficio directo para el público usuario se pueden realizar estas modificaciones”. Ellos por algún sesgo teórico consideraron que bajo ningún caso debían cambiar el proyecto de aeropuerto, pero el contrato permite que se cambie para mejor, no que se cambie para peor. Si el cambio que proponen es para mejor, eso lo tiene que evaluar el MTC, no Ositrán.

—Previamente se tenía un plazo hasta el 28 de febrero de este año para que el MTC resuelva si aprobaba o no el cambio del diseño del proyecto. Debido al pedido que realizaron ante Ositrán el plazo se amplió hasta fin del mes de marzo. ¿De qué dependerá la aprobación o no del cambio?

Nosotros no conocemos el procedimiento que están siguiendo, pero sabemos que están en una negociación. La decisión de si cambian o no el plan maestro dependerá de si existen condiciones más favorables para la operación y beneficios directos para los usuarios, que es lo que dice el contrato.

—Si anteriormente no se consideró que la operación dual daba mejoras al usuario, ¿por qué ahora el MTC podría cambiar de opinión?

Entiendo que previamente el MTC no entraba a analizar el tema porque ellos han sostenido que las bases -que es lo que manda cómo será la estructura del aeropuerto- era un documento que no admitía ningún cambio. La propuesta técnica es un mínimo [de calidad], las bases del proyecto sí admiten cambios para mejor. Entonces la pregunta es: si lo que [LAP] nos ofrece es mejor, ¿se puede cambiar [el diseño del proyecto]? Uno puede cambiar para mejor, no para peor. El contrato explícitamente lo recoge, por lo que no había nada que interpretar ahí.

—¿Entonces lo que resta para saber cómo terminará el pedido dependerá de la valoración del MTC?

Ellos están en un proceso de negociación y necesitaban esta respuesta para saber si podían evaluar el tema.

—¿Considera que se debería aprobar el pedido de LAP?

Nosotros no conocemos cuál es el proyecto actual que está en negociación entre el MTC y LAP. Tú puedes negociar o aceptar modificaciones o actualizaciones conforme al contrato. Cualquier cambio para mejor es dable, pero nosotros no estamos opinando sobre un tema concreto.

