Presidenta del SNMPE: “Vemos un círculo vicioso alrededor de Petro-Perú, que solo demanda más recursos de todos los peruanos”
La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) habló con El Comercio sobre la Ley Mape y las 11 recomendaciones que han realizado para potenciar la propuesta que evalúa el Congreso. También se pronunció sobre Petro-Perú y su último rescate financiero e indicó que la estatal debe ser gobernada como a cualquier empresa.

