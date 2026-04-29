El presidente de la República, José María Balcázar, anunció este martes que el Ejecutivo presentará un proyecto de crédito suplementario ante el Congreso para financiar becas de estudios en el extranjero, pues afirmó que el Parlamento no incluyó inicialmente los recursos necesarios para este propósito en el presupuesto general.

Durante su discurso por el 138.° aniversario de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el jefe de Estado explicó que la medida busca ampliar el acceso a la formación académica internacional para los jóvenes, asegurando que se atenderá esta demanda de manera prioritaria una vez que el Legislativo otorgue el financiamiento.

“Estamos pidiendo un crédito suplementario para que nos financien este tipo de becas que son muy necesarias” , puntualizó el mandatario

Balcázar sostuvo que su gestión se ubica en un sistema democrático liberal que debe cumplir con requisitos fundamentales para alcanzar una sociedad equitativa, basando su agenda en la igualdad económica, la transparencia administrativa y el fortalecimiento de los derechos políticos de la juventud.

En esa línea, enfatizó que “se debe gobernar desde el Ejecutivo con ideas muy precisas de lo que significa buscar la igualdad económica y social de las mayorías”.

Respecto a la relación con el sector privado, el presidente ratificó su compromiso de trabajar de forma articulada con los gremios empresariales para consolidar un clima de estabilidad que favorezca la inversión y el empleo formal.

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