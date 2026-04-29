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El mandatario ofreció estas declaraciones durante la ceremonia por el 138° aniversario de la Cámara de Comercio de Lima | Foto: Presidencia
El mandatario ofreció estas declaraciones durante la ceremonia por el 138° aniversario de la Cámara de Comercio de Lima | Foto: Presidencia
Por Redacción EC

El presidente de la República, José María Balcázar, anunció este martes que el Ejecutivo presentará un proyecto de crédito suplementario ante el Congreso para financiar becas de estudios en el extranjero, pues afirmó que el Parlamento no incluyó inicialmente los recursos necesarios para este propósito en el presupuesto general.

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