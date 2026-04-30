José Balcázar, presidente del Perú, se refirió a un nuevo financiamiento a Petro-Perú. El mandatario estableció como requisito previo para cualquier respaldo económico, cambiar el directorio de la petrolera.

“Hemos puesto una condición, tiene que cambiarse el directorio de Petro-Perú”, indicó el jefe de Estado en entrevista para Exitosa.

Balcázar además fue crítico con el manejo previo de Petro-Perú. Señaló que existen serias dudas sobre la administración de los fondos entregados en el pasado, lo que ha generado desconfianza en torno a nuevas inyecciones económicas.

Además, advirtió que se han detectado situaciones irregulares, como privilegios a proveedores y decisiones financieras poco ajustadas. Cuestionó también el reparto de utilidades en una empresa que, según dijo, no registra ganancias reales.

“Eso le causa una mala administración, donde hay privilegios para los proveedores, para sus pagos, inclusive hay reparto de utilidades en una empresa que no produce ningún tipo de utilidad”, subrayó.

Balcázar remarcó que la permanencia del actual directorio de Petro-Perú impide garantizar un uso eficiente y transparente del dinero público.

“Mientras no tengamos funcionarios que apunten a hacer un buen manejo a los recursos económicos, es necesario poner orden”, finalizó.