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Balcázar además fue crítico con el manejo previo de Petro-Perú. Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec
Balcázar además fue crítico con el manejo previo de Petro-Perú. Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec
Por Redacción EC

José Balcázar, presidente del Perú, se refirió a un nuevo financiamiento a Petro-Perú. El mandatario estableció como requisito previo para cualquier respaldo económico, cambiar el directorio de la petrolera.

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