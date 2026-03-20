José Balcázar, presidente del Perú, se refirió a la reciente crisis energética que vivió el país en las últimas semanas. En entrevista con Exitosa, el mandatario responsabilizó a la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) por las pérdidas económicas a causa del incidente en uno de los ductos de Camisea.

Ante la pregunta sobre quién debería hacerse responsable, el presidente indicó que la empresa privada debería responder. “La empresa privada no tuvo la previsión, me parece a mí, no quiero adelantar, pero es obvio que ellos han tenido que ver y responder. Nosotros estamos cargando la cuenta incluso”, señaló.

Balcázar agregó que el Ejecutivo reaccionó “inmediatamente” tras conocerse la rotura de un ducto de gas en Megantoni. “Hemos reaccionado inmediatamente, el Estado frente a una empresa privada, que construyó un solo ducto y se rompió. Los helicópteros del Estado han tenido que apoyar en zonas tan difíciles para colocar los tubos en la zona, aprovecharon un día que no llovía me dicen y ahí entraron los helicópteros con los tubos”, explicó.

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En esa línea, el mandatario cuestionó la existencia de un único ducto de gas natural en nuestro país y comparó la infraestructura con Chile. “En ese sentido hay que pensar en el futuro, cómo pueden hacerse obras de esa naturaleza, Chile tiene hasta 6 ductos y aquí un solo ducto. ¿Qué clase de técnicos son esos”.

Respecto al alza en el precio de la gasolina y balón de diésel, Balcázar precisó que el ministro de Economía ya está trabajando en una solución en torno a una posible reactivación del Fondo de Estabilización.

“Es un gran problema (guerra en Medio Oriente) porque eso repercute en el precio del gas, en todo el mundo, no solamente en el Perú. Por eso nosotros esperamos que haya una alternativa y en eso está trabajando fuerte. El ministro de Economía está viendo este tema y es posible que tengamos que tomar una decisión inmediata”, finalizó.