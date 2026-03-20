Resumen

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TGP busca declarar el incidente en el ducto de Camisea como un evento de fuerza mayor. (Foto: TGP)
TGP busca declarar el incidente en el ducto de Camisea como un evento de fuerza mayor. (Foto: TGP)
Por Redacción EC

José Balcázar, presidente del Perú, se refirió a la reciente crisis energética que vivió el país en las últimas semanas. En entrevista con Exitosa, el mandatario responsabilizó a la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) por las pérdidas económicas a causa del incidente en uno de los ductos de Camisea.

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