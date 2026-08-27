Jorge Zapata, presidente de la Confiep, instó al Gobierno de Keiko Fujimori a aprobar el Decreto de Urgencia de Servicios por Impuestos para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño.

“Se tiene que atender con suma urgencia el fenómeno de El Niño que ya lo tenemos encima, tenemos muy poco tiempo para que se desaten las grandes lluvias. Entonces hay que hacer todo lo posible para que, primero, se proteja la vida del ciudadano, la integridad física de la población y segundo que no afecte demasiado la economía”, sostuvo Zapata en Siempre a las Ocho, programa de El Comercio en YouTube.

El presidente de la Confiep además alertó que las obras de prevención para atender el fenómeno de El Niño no se han hecho, por lo que pidió al Ejecutivo aprobar la norma de Servicios por Impuestos.

“En realidad las grandes obras de prevención no se han hecho. No se ha hecho el drenaje pluvial, no se ha hecho el represamiento en el medio y el alto Piura y no se ha hecho el canal para que el río pueda desembocar en el mar como debería ser. En algunas zonas hay que hacer defensas ribereñas, pero ya no obras de concreto armado con expediente técnico porque no va a alcanzar el tiempo. La canalización y las obras de defensa ribereña en la ciudad sí están hechas, pero hay que profundizar el cauce, poner más defensas ribereñas y abrir el Canal de Chutuque que necesita urgentemente la ciudadanía para que el río pueda desfogar, para que el río pueda fluir y no se embalse. Estos trabajos son sumamente importantes”, explicó Zapata.

“Ahora, se necesita que se active este decreto de urgencia que se llama Servicios por Impuestos para que el sector privado entre inmediatamente y agarre por tramos el río y haga los trabajos de limpieza de cauce y profundización de cauce por tramos”, agregó.

De acuerdo con Zapata, dicha medida recortaría los períodos para poder atender la emergencia de El Niño Costero, ya que es un servicio directo y permitiría actuar de forma inmediata al sector privado. La norma, adelantó, ya tendría la aprobación del ministro de Economía, Elmer Cuba.

“Servicios por Impuestos es un símil a Obras por Impuestos, solo que en lugar de ejecutar la obra, que para la obra hay que declararla de interés, tiene que pasar por Contraloría previamente, hay que hacer los expedientes técnicos, las bases, planos, eso te puede demorar 6 meses a 1 año o un poco más. En cambio Servicios por Impuestos es un servicio directo, tú pones maquinaria, por ejemplo, entonces ahí no se necesita un expediente técnico, es más rápido, va a fluir más rápido. Lo hemos conversado con el ministro Elmer Cuba, lo hemos conversado con algún otro representante del Estado y lo van a hacer”, finalizó.