Jorge Zapata, presidente de la Confiep. (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)
Jorge Zapata, presidente de la Confiep. (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)
/ HUGO PEREZ
Por Redacción EC

Jorge Zapata, presidente de la Confiep, instó al Gobierno de Keiko Fujimori a aprobar el Decreto de Urgencia de Servicios por Impuestos para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño.

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