El presidente del Congreso, José Jerí, se refirió nuevamente al octavo retiro de AFP. Sostuvo que cualquier decisión que se tome en la Comisión de Economía, será puesto en debate inmediatamente en el Congreso.

“Indistintamente del resultado que se vea en la Comisión de Economía, vamos a ponerlo en debate hoy en el Congreso. Debatamos el tema sobre la base de lo que apruebe la comisión en estos momentos”, señaló.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

El titular del Congreso indicó que esa será la postura que tome la Mesa Directiva una vez que se apruebe cualquier iniciativa en torno al debate sobre el retiro de AFP en la Comisión de Economía pactada para este miércoles 17 de septiembre.

“Cualquier iniciativa en torno al debate principal el día de hoy, la mesa directiva lo hará suya y serán finalmente los votos que decidan, pero vuelvo a decir, hay que tener un sentido de responsabilidad”, sostuvo.

Añadió que están presentando una iniciativa legislativa que planteará el uso extraordinario no del 100% de los fondos de pensiones, sino un porcentaje que tiene cada ciudadano en sus cuentas individuales.

“Es una propuesta que va a entrar al debate seguramente en la Comisión de Economía una vez se cumpla con toda la formalidad. Vamos a ponerlo en debate hoy en el Congreso”, finalizó.