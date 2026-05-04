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El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura se refirió al presupuesto para el 2027. Foto: GEC.
El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura se refirió al presupuesto para el 2027. Foto: GEC.
/ HUGO PEREZ
Por Redacción EC

Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, advirtió que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya reconoce la inviabilidad para elaborar el presupuesto para el 2027.

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