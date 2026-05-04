Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, advirtió que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya reconoce la inviabilidad para elaborar el presupuesto para el 2027.

En una entrevista para Canal N, Segura indicó que el MEF reconoce dicha problemática.

“El impacto es permanente. En este informe el MEF reconoce la problemática, comienza a levantar las alertas y transparentar la situación. ¿De dónde? Lo que señala el MEF es que va a ser muy complicado que se pueda elaborar un presupuesto para el 2027”, sostuvo el presidente del Consejo Fiscal.

Agregó además que el próximo gobierno recibirá una situación crítica y deberá evaluar recortes y medidas de ingreso que se puedan implementar.

“Al siguiente gobierno le toca evaluar la situación, imagino que el MEF le dejará propuestas al siguiente gobierno apenas ingrese, porque el presupuesto hay que remitir al Congreso, tendrá que ver qué cosas recorta, qué medidas de ingreso puede implementar y cualquier eventual modificación, esperemos que no de trayectoria fiscal”, subrayó.