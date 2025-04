El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, participó en las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) y otros eventos paralelos, en las que estuvo acompañado por el gerente general del BCRP, Paul Castillo, y el gerente central de Estudios Económicos, Adrián Armas.

La delegación del BCRP participó en los eventos oficiales como la Plenaria del Comité Monetario y Financiero Internacional (IMFC), la reunión de la directora gerente del FMI con los ministros y gobernadores de América Latina, Canadá y EEUU.

Así como en el desayuno de ministros y gobernadores de Sudamérica y México organizado por el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, así como en el Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro para Asuntos Monetarios Internacionales y Desarrollo (G-24).

Estas reuniones se llevaron a cabo entre el 21 y 26 de abril, y congregaron a los más altos representantes de bancos centrales, ministerios de finanzas, organismos multilaterales y entidades públicas, así como a líderes empresariales, de organizaciones y de la academia.

En otras reuniones, Julio Velarde, presidente del BCRP, expuso los fundamentos macroeconómicos del Perú en el Emerging Markets Forum (J.P. Morgan), Council of the Americas, Small Talks (Bank of America, BofA), Itaú Latam Panel (Banco Itaú) y Reinventing Bretton Woods Committee (RBWC).

Finalmente, la delegación sostuvo reuniones con diversas instituciones financieras, principalmente J.P. Morgan, BNP Paribas, HSBC, BBVA y PIMCO.