ComexPerú: Con presupuesto no gastado para salud en el 2020 se pudo adquirir 8.000 camas UCI y 57.000 hospitalarias Más de S/33.600 millones no se ejecutaron del presupuesto total (considerando actividades y proyectos) del año pasado. Gremio también calcula que con recursos no gastados para transporte se pudo asfaltar 7.695 kilómetros