Este martes, desde las 11:00 a.m., el Pleno del Congreso iniciará el debate del proyecto de Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026. En la agenda de la sesión plenaria, aprobado por la Comisión de Presupuesto y elaborado sobre la base de la propuesta remitida por el Poder Ejecutivo.

El debate se extenderá durante la semana y finalizará con la votación de la Ley de Presupuesto. Este contará con la participación de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, quién subrayó previamente que el Proyecto de Presupuesto 2026 “fue formulado durante la gestión anterior, respetando los principios de responsabilidad fiscal y eficiencia del gasto”.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

MIRA AQUÍ EL DEBATE EN VIVO

Enfatizó, además, que el Gobierno de Transición y Reconciliación continuará trabajando estrechamente con el Congreso para asegurar un presupuesto que responda a las necesidades más urgentes de la población. “Nuestro compromiso es garantizar que este presupuesto priorice la seguridad ciudadana, la salud, la educación, los programas sociales y la continuidad de obras esenciales. Hoy más que nunca, debemos asegurar que cada sol llegue a quienes más lo necesitan y contribuya a mejorar su calidad de vida”, afirmó.

El dictamen establece un monto total de S/ 257.562 millones, lo que representa un crecimiento de 2,3% respecto al presupuesto inicial del 2025. La propuesta concentra recursos en los sectores con mayor social impacto en la población: Educación (S/ 17.091 millones), Salud (S/ 15.050 millones) e Interior (S/ 13.749 millones).

A nivel funcional, el dictamen prioriza el bienestar ciudadano: 47,1 % del Presupuesto Público 2026 se orientará a intervenciones sociales para mejorar los servicios de educación, salud, protección social, saneamiento y vivienda.

Además, un 15,3% financiará intervenciones productivas para impulsar el transporte, las actividades agropecuarias, y las inversiones en sostenibilidad, comunicaciones y producción de energía. Asimismo, 8,9 % de los recursos se destinarán a la función de Seguridad, Justicia y Defensa, fortaleciendo la lucha contra el crimen y la provisión de justicia.

Finalmente, la titular del MEF reiteró que el país requiere avanzar hacia un Estado más moderno, eficiente y orientado a resultados, capaz de ofrecer servicios públicos de calidad y gestionar adecuadamente los recursos públicos.

En ese sentido, remarcó que las inversiones deben ir acompañadas no solo de la ejecución y culminación de obras, sino también de mecanismos sostenibles de operación y mantenimiento, que aseguren que las infraestructuras funcionen plenamente y generen beneficios reales para la ciudadanía durante todo su ciclo de vida.