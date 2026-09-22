Asimismo, se plantea prohibir reajustes salariales, la creación de nuevas bonificaciones o la asignación de gastos administrativos corrientes con cargo a los recursos destinados a ayuda humanitaria, suministros médicos o prevención ante el FEN. Foto: gob.pe
Asimismo, se plantea prohibir reajustes salariales, la creación de nuevas bonificaciones o la asignación de gastos administrativos corrientes con cargo a los recursos destinados a ayuda humanitaria, suministros médicos o prevención ante el FEN. Foto: gob.pe
Por Redacción EC

Con el objetivo de proteger a la población y garantizar recursos para enfrentar emergencias, el Gobierno propuso prohibir modificaciones presupuestarias que anulen o reduzcan los fondos destinados a intervenciones extraordinarias frente al fenómeno de El Niño y a la atención de emergencias en el país.

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