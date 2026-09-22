Con el objetivo de proteger a la población y garantizar recursos para enfrentar emergencias, el Gobierno propuso prohibir modificaciones presupuestarias que anulen o reduzcan los fondos destinados a intervenciones extraordinarias frente al fenómeno de El Niño y a la atención de emergencias en el país.

Esta medida busca evitar que los créditos asignados a las “Intervenciones Extraordinarias del Fenómeno El Niño - FEN” y a la “Atención de Actividades de Emergencia” sufran recortes o anulaciones, con el fin de garantizar la disponibilidad presupuestal inmediata ante cualquier contingencia.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, destacó la inclusión de “candados” a las partidas presupuestarias destinadas a la atención de emergencias. “Esto permitirá que el dinero asignado para la mitigación del fenómeno El Niño sea solo para este fin. Este Gobierno no solo busca proteger la vida de los peruanos, sino también poner orden en la administración pública y, sobre todo, en el uso de los recursos del Estado”, enfatizó.

Asimismo, se plantea prohibir reajustes salariales, la creación de nuevas bonificaciones o la asignación de gastos administrativos corrientes con cargo a los recursos destinados a ayuda humanitaria, suministros médicos o prevención ante el FEN.

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De otro lado, el Ejecutivo plantea autorizar, excepcionalmente, a los gobiernos regionales y locales a utilizar hasta el 20% de sus recursos de canon, sobrecanon y regalías mineras, así como hasta el 20% de las transferencias del Fondo de Compensación Regional (FONCOR), para financiar obras preventivas como la limpieza de cauces y la descolmatación de ríos, quebradas, canales y drenes en puntos críticos.

En tanto, se propone autorizar a los municipios y gobiernos regionales realizar transferencias financieras a organismos científicos especializados como el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem), el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN), para financiar estudios sobre peligros naturales, análisis de riesgo e implementación de sistemas de observación y alerta temprana.

Finalmente, el Presupuesto 2027 asigna más de S/ 354 millones al Fondo para Desastres (Fondes) para financiar intervenciones de mitigación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción ante desastres naturales, así como más de S/ 18 millones a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para labores de limpieza, descolmatación y protección con roca en quebradas y ríos.