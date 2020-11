Congreso busca incluir 532 obras por más de S/5.000 mlls. al presupuesto 2021, algunas no aptas La lista fue publicada por el MEF por primera vez este martes. Del total, sectores del Ejecutivo identificaron 62 proyectos como no aptos por no cumplir con los criterios técnicos de evaluación. Además, 229 están solamente en las regiones de Lambayeque y Cajamarca.