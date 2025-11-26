Presupuesto Público 2026: Dictamen continuará su debate el viernes 28 de noviembre, ¿qué sucedió en el segundo día?

El viernes 28 a las 10 a.m. continuará en el Pleno del Congreso el debate de los dictámenes de ley de Presupuesto Público, Endeudamiento Público y Equilibrio Fiscal para 2026.

Así lo solicitó el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto, luego de un segundo día de debate que estuvo marcado por los pedidos de los congresistas para incluir distintos proyectos de inversión.

“Ante la magnitud y relevancia de las propuestas recibidas, es necesario que los equipos técnicos, tanto de la Comisión de Presupuesto como del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), lleven a cabo una evaluación exhaustiva”, expresó antes de solicitar un cuarto intermedio.

Cabe recordar que el Presupuesto Público planteado para 2026 asciende a S/257.562 millones. Además, el Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para aprobarlo y remitir la autógrafa de ley al Poder Ejecutivo.

Durante el segundo día de debate, los congresistas Pasión Dávila, de la Bancada Socialista, y Flavio Cruz, de Perú Libre, recordaron que el presupuesto concentra montos en el gobierno central.

Por su parte, César Revilla, de Fuerza Popular, consideró que no se pueden tener “presupuestos inflados, populistas o inviables”.

Cabe mencionar que la titular del MEF, Denisse Miralles, estuvo en el Hemiciclo, acompañada en una parte de la jornada por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, así como por los titulares del Ministerio de Justicia, de Educación, de Defensa, de Energía y Minas, de Salud y del Ambiente.

Los pedidos

En la jornada, diversos parlamentarios presentaron sus pedidos para ser incluidos en el proyecto de presupuesto público. En distintos casos, estas solicitudes fueron nombrados bajo códigos únicos de inversión.

Algunos proyectos presentados para su inclusión fueron servicios de movilidad urbana en el distrito de Huacrapuquio (Huancayo), el mejoramiento de la avenida Canadá o la interconexión entre la Estación Central del Metropolitano y la Estación Miguel Grau de la Línea 1 del Metro de Lima.

Asimismo, en las solicitudes se incluyó la creación de unidades ejecutoras para el Hospital de Ilo (Moquegua), el Hospital Santiago Apóstol de Uctubamba (Amazonas), así como para la Dirección Criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Desde Renovación Popular, los parlamentarios Alejandro Muñante, Diego Bazán y Milagros Jáuregui solicitaron la ampliación de artículos 4, 5 y 6 del Decreto de Urgencia 010-2024, relacionados a la autorización para la Municipalidad Metropolitana de Lima para celebrar convenios de administración de recursos con organismos internacionales en el marco de los Juegos Panamericanos 2027, así como la autorización para financiar y ejecutar inversiones en infraestructura vial y movilidad urbana.

Como expresó el parlamentario José Arriola, de Podemos Perú, a la ministra Miralles, lo presentado ante el Pleno es el resultado de los pedidos de alcaldes, dirigentes y de la población.

Además de los proyectos de inversión, en el Pleno parlamentario los congresistas también plantearon la incorporación de disposiciones complementarias en favor de remuneraciones o contrataciones de personal.

Ejemplo de ello es el pedido del congresista Bazán para que se exonere a la ONP de las medidas de austeridad, el de Eduardo Salhuana (APP) para ampliar el presupuesto para la Universidad Amazónica de Madre de Dios, o el de Roberto Chiabra (APP) para que en el pliego de Defensa se incorpore un dispositivo legal para aplicar una escala de asignación económica mensual para el personal de servicio militar acuartelado.