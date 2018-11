Prima AFP: Retornos de los fondos aliviarían su caída en el 2019

La rentabilidad real en los tres tipos de fondos previsionales del sistema privado de pensiones (SPP) está en pérdida en los últimos 12 meses contados a octubre. Según información de la SBS, el fondo 1 rindió 0,47%; mientras el fondo 2 perdió -1,26% y el fondo 3, -4,11%.

En lo que va del año al mes de octubre, Prima AFP registra resultados de rentabilidad de 1,53% para el fondo 1, 0,82% para el fondo 2 y -2,7% para el fondo 3, que es el fondo más expuesto del mercado.

El gerente de inversiones de la AFP del Grupo Crédito, José Larrabure, indicó que en noviembre la rentabilidad se ha estado recuperando, pero con mucha volatilidad y no a los niveles que tenía antes de la caída a octubre.

Según Larrabure, un evento determinante en el desempeño esperado hacia el mes de diciembre es la reunión del G-20, que se llevará a cabo a fin de este mes de noviembre en Argentina. Ahí, se espera que Donald Trump y Xi Jinping lleguen a un acuerdo comercial que reduzca las tensiones que han afectado a los mercados en los últimos meses.

“Es difícil hacer un pronóstico en un periodo tan corto porque si resulta positivo el encuentro y se anuncia cierto nivel de entendimiento entre EE.UU. y China, podríamos ver un ‘rally’ en los mercados financieros, con lo cual podría terminar en terreno positivo la rentabilidad”, precisó.

Sin embargo, agregó que si el escenario es más bien adverso -según lo que pronostican analistas del mercado y a partir de los rumores que corren- el mercado podría ver una corrección mayor en diciembre.

“(Si no se llega a un acuerdo) yo pensaría que (el rendimiento de las pensiones al cierre del 2018) sería ligeramente negativo”, detalló Larrabure.

PERSPECTIVAS AL 2019

De acuerdo a Larrabure, difícilmente el 2019 será un año en términos de retornos tan negativos como lo que se ha registrado en lo que va del 2018.

“El 2018 probablemente sea otro año con rendimientos muy ligeramente negativos. No es una crisis (como la del 2008, 2013 y 2015, cuando los mercados cayeron fuertemente), pero sí es una desaceleración o una corrección de niveles de valorización muy altos con los cuales arrancamos el año (por los buenos rendimientos del periodo 2016-2017). El próximo año difícilmente vamos a ver retornos como el 2016-2017, pero tampoco serían tan malos como este año” precisó el ejecutivo.

“Estamos entrando en una etapa más tardía de ciclo económico ya no de aceleración, sino más bien de desaceleración. Y en esos entornos normalmente los retornos sobre todo de la renta variable son más bajos”, remarcó Larrabure.

¿RUIDO LOCAL EN LOS MERCADOS?

José Larrabure resaltó durante su presentación que el ruido político que se vive en el país actualmente —por investigaciones de Lava Jato y del Ministerio Publico— no han tenido mayor impacto en el mercado local. “La bolsa (BVL) no se ha visto impactada, los bonos peruanos tampoco; Perú no ha sufrido ningún downgrade. En general el Perú es visto relativamente de manera positiva por el mundo”, dijo.

Según Larrabure, los inversionistas internacionales se han acostumbrado al ruido político en el país. No obstante, remarcó que “lo único que podría afectar es un cambio radical, como adelanto de elecciones”.

“El único momento en el que vimos un poco de temor fue en el primer intento de vacancia al expresidente PPK (Pedro Pablo Kuczynski) porque los dos vicepresidentes dijeron que renunciarían, y se generaría ahí una situación de incertidumbre y un adelanto de elecciones. Ahí sí los inversionistas se ponen un poco más cautos. Ese riesgo no lo vemos probablemente hasta las próximas elecciones y dependerá del escenario”, puntualizó.