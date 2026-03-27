Resumen

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La tasa promedio de los créditos hipotecarios en soles alcanzó 7,47% en enero de 2026, ligeramente por encima del nivel registrado un año antes, según el BCR. Foto: GEC.
La tasa promedio de los créditos hipotecarios en soles alcanzó 7,47% en enero de 2026, ligeramente por encima del nivel registrado un año antes, según el BCR. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Según cifras del Banco Central de Reserva (BCR), recogidas por Global Property Guide, el costo promedio de los créditos hipotecarios en soles se ubicó cerca del 7,5% en enero de 2026, mostrando variaciones moderadas en los últimos años. A la par, el índice nacional de precios de viviendas subió 4,06% al tercer trimestre de 2025, reflejando un mercado que empieza a recuperar dinamismo y podría impulsar la demanda de financiamiento.

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