Según cifras del Banco Central de Reserva (BCR), recogidas por Global Property Guide, el costo promedio de los créditos hipotecarios en soles se ubicó cerca del 7,5% en enero de 2026, mostrando variaciones moderadas en los últimos años. A la par, el índice nacional de precios de viviendas subió 4,06% al tercer trimestre de 2025, reflejando un mercado que empieza a recuperar dinamismo y podría impulsar la demanda de financiamiento.

Para Guillermo Romero Mendez, docente de la carrera de Administración de Negocios Bancarios y Financieros de Cibertec, el mayor riesgo está en tomar la decisión guiados solo por la emoción de independizarse o invertir.

“Comprar un departamento puede ser una excelente decisión patrimonial, pero solo si se analiza con realismo. La planificación financiera es clave para evitar que el crédito termine afectando la calidad de vida”, explicó Mendez.

En ese sentido, el especialista comparte las claves financieras antes de asumir un crédito hipotecario. Como primera recomendación está el comparar la Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) en distintas entidades.

"No te fijes solo en la tasa promocional. Seguros, comisiones y gastos administrativos pueden encarecer el crédito sin que lo notes al inicio", indicó.

Ahorra más allá de la cuota inicial máxima. Para Mendez, una mayor inicial reduce el monto financiado, mejora el perfil crediticio y puede permitir negociar mejores condiciones.

Otra recomendación a tener en cuenta es no comprometer más del 30% o 35% del ingreso mensual. Este margen permite mantener liquidez para emergencias, ahorro o metas personales sin caer en sobreendeudamiento.

Además, evalúa beneficios estatales para la primera vivienda. Programas como los bonos del Fondo Mivivienda pueden disminuir el esfuerzo financiero inicial y facilitar el acceso al crédito.

También, se debe considerar los gastos reales de vivir en el inmueble. Mantenimiento del edificio, arbitrios, servicios, equipamiento y amoblado o posibles remodelaciones deben formar parte del presupuesto antes de firmar.

Finalmente, el especialista advirtió que muchas personas solo analizan si el banco aprueba el crédito, pero no si podrán sostenerlo en el tiempo.

“Un crédito hipotecario puede acompañar a una persona durante 15, 20 o hasta 25 años. Por ello, es clave analizar cómo impactará en la capacidad de ahorro, en proyectos personales o en la estabilidad financiera. Con información y disciplina, la vivienda fortalece el patrimonio; sin planificación, puede convertirse en una carga difícil de manejar”, añadió.