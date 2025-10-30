La Universidad Tecnológica del Perú (UTP), en alianza con el diario El Comercio, realizó en el Campus Chiclayo la tercera jornada de la primera edición del Encuentro “Impulso Regional”. Esta iniciativa, que esta semana también se llevó a cabo en Lima y Arequipa, busca visibilizar y reconocer proyectos empresariales que generan un impacto positivo en la calidad de vida de las personas y contribuyen al desarrollo de las regiones del país.

Durante el evento en Chiclayo, líderes del sector empresarial y académico del norte del Perú compartieron experiencias y reflexiones sobre cómo el trabajo en conjunto entre las instituciones y la comunidad puede contribuir al progreso de las regiones.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“Si tendemos puentes entre la academia, la empresa y la sociedad, podremos generar conocimiento que se transforme en soluciones concretas y oportunidades reales”, sostuvo Jonathan Golergant, rector de la UTP.

Jonathan Golergant, rector de la UTP, destacó la importancia de impulsar el desarrollo desde las regiones.

Encuentro de Líderes

Asimismo, en Chiclayo se desarrolló un panel empresarial, moderado por Iván Slocovich, director periodístico del diario Correo, quien condujo el diálogo sobre los desafíos, las oportunidades y las estrategias de las empresas para fortalecer el desarrollo regional. El panel reunió a Alfonso Grados, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Intercorp; Claudia Heredia, gerente general de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque; Juan José Gal’Lino, director ejecutivo de Agrovision; y José Luis Soto, presidente de la Sede Lambayeque de la Sociedad Nacional de Industrias.

El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, José Luis Soto, destacó que el crecimiento de un país depende de contar con empresas fuertes y competitivas. “Si esto no sucede, el país no avanza. Como me gustaría que Lambayeque tuviera 50 empresas como Agrovisión”, afirmó.

El ejecutivo comentó también que el 2,6% del PBI de Lambayeque se sostiene en el aporte del sector privado, compuesto por pocas pero sólidas compañías. No obstante, cuestionó la falta de coordinación entre los niveles de gobierno y las empresas. “Algunas entidades, por ejemplo, no contribuyen al desarrollo de la empresa privada y ponen trabas”, señaló.

Grados, de Intercorp, subrayó que la empresa privada debe mantener una visión de mediano y largo plazo, incluso frente a la inestabilidad política. Asimismo, consideró fundamental que la academia forme profesionales alineados con las necesidades del mercado. “Existe una tendencia hacia carreras técnicas, de mayor valor agregado, que deben potenciarse”, resaltó.

El ejecutivo también insistió en la importancia de contar con profesionales de alto perfil en el sector público, capaces de gestionar de manera eficiente los recursos del Estado.

En tanto, Claudia Heredia, gerente general de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, destacó que la responsabilidad social es una prioridad para las empresas locales. Añadió que muchas empresas requieren un mayor acompañamiento institucional para consolidar sus iniciativas y que la articulación entre actores públicos y privados es clave.

El director ejecutivo de Agrovision afirmó que los trabajadores son la base fundamental de la empresa privada y que la responsabilidad social debe centrarse en mejorar sus condiciones de vida.

Durante la conversación, los panelistas coincidieron en la necesidad de promover la articulación entre el sector privado, la academia y las instituciones públicas para impulsar el crecimiento sostenible de las regiones.

Reconocimientos

Al igual que en Lima y en Arequipa, en Chiclayo también se brindó un reconocimiento a empresas que cuentan con iniciativas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las comunidades del país. Agrovision Perú fue reconocida por su programa “Sembrando Vida”, que promueve el acceso a servicios de salud y el bienestar de las comunidades en su zona de influencia; y Agrícola Cerro Prieto por su programa “Educación de Calidad”, que busca fortalecer las capacidades de los jóvenes y promover oportunidades educativas sostenibles en Lambayeque.

Al clausurar en Chiclayo la primera edición de “Impulso Regional UTP”, el rector de la Universidad Tecnológica del Perú también destacó que en este encuentro empresarial hemos podido intercambiar diferentes experiencias que “nos inspiran a seguir construyendo, desde cada espacio, un círculo virtuoso de valor compartido que impulse el bienestar de los peruanos y transforme vidas en cada región del país”.

La tercera jornada de este evento también contó con la participación, en el Campus UTP Chiclayo, de Michael Chu, docente de Harvard Business School y codirector del programa “Liderazgo Estratégico en Finanzas Inclusivas” en esta casa de estudios. Él resaltó el valor del compromiso empresarial con la sostenibilidad.