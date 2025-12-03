El sistema bancario peruano continúa mostrando un desempeño robusto impulsado por una combinación de gestión eficiente, calidad crediticia mejorada y adaptación a las condiciones macroeconómicas, según el último informe de Renta4 SAB.

De acuerdo con el estudio, Banco de Crédito del Perú S.A. (BCP), BBVA Perú S.A., Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank y Scotiabank Perú S.A.A. presentaron sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2025, evidenciando un balance positivo a pesar de un entorno desafiante que incluye tasas de interés a la baja y competencia creciente en el sector financiero.

BCP registró ventas por intereses de US$830 millones, un crecimiento del 8% anual impulsado por un aumento del 13% en créditos vigentes y una disminución de la cartera en problemas a 4,7%. Su utilidad neta fue de US$462 millones, con un retorno sobre patrimonio (ROE) del 25%, reflejando la fortaleza operativa en canales digitales, tarjetas y POS, que sostienen un margen financiero neto del 67%.

Mientras que el BBVA Perú destacó con un incremento del 54% en utilidad neta, totalizando US$209 millones, favorecido por una significativa reducción del 40% en provisiones y una mejora en la calidad de activos. La cartera de créditos creció un 12%, principalmente en préstamos hipotecarios y de consumo, mientras mantiene una morosidad contenida en 5,3% y un ROE del 20%, con un margen financiero neto del 61%.

Por otro lado, Interbank reportó una utilidad de US$71 millones, inferior en 16% anual debido a un aumento temporal en impuestos y menores tasas de interés que estabilizaron ingresos por intereses. Destacó un incremento del 12% en créditos vigentes, morosidad reducida a 3,5%, y provisiones decrecientes en 31%. Su margen financiero neto se situó en 50%, indicando una mejora en eficiencia operativa y calidad crediticia apoyada en créditos garantizados y programas como Mivivienda.

Finalmente, Scotiabank Perú confirmó una utilidad neta de US$70 millones, con una caída del 25%, atribuido a menores ingresos por intereses y mayores provisiones por deterioro en segmentos corporativos y leasing. La cartera en problemas se mantuvo elevada en 7,7% y se registró un aumento del 10% en créditos refinanciados. Scotiabank aprobó un dividendo extraordinario de S/910 millones basado en utilidades retenidas del 2022, con pago en octubre de 2025.

“Estos resultados consolidan la capacidad del sistema financiero peruano para adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado, con un enfoque especial en la mejora continua de la calidad del crédito, la innovación digital y la gestión prudente de riesgos. Se anticipa que, salvo impactos políticos o económicos significativos, la banca mantendrá esta tendencia positiva hacia finales de año”, destacó David Lizama, Head of Fixed Income en Renta4 SAB.