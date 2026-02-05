De acuerdo con el reciente estudio: “De Estadios a Spas: Descubriendo el Crecimiento Explosivo de los Viajes Deportivos y de Bienestar”, de Collinson International, propietario de Priority Pass, el turismo deportivo superará los US$2 billones de dólares para 2032, mientras que el turismo de bienestar alcanzará los US$910 mil millones de dólares para 2030, debido a que los viajeros están entrando en una nueva era de exploración, definida no solo por los destinos, sino por la pasión por los deportes.

Además de la motivación por asistir a eventos deportivos, los viajeros están en búsqueda de experiencias que les permitan trabajar en su bienestar y salud emocional a través de los viajes. A nivel global, el 47% de los viajeros tiene interés en su bienestar, mientras que el 20% planifica sus viajes con la intención de asistir a algún evento deportivo y el 33% combina ambos motivos.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

La tendencia mundial revela que las generaciones más jóvenes (Millennials y Generación Z), en particular, utilizan los viajes deportivos como punto de partida para nuevas experiencias, con casi la mitad (49%) motivada a descubrir nuevas ciudades como parte del mismo viaje. En cuanto al bienestar, buscan desconectarse: más de un tercio (35%) reserva viajes de bienestar con el objetivo explícito de realizar una “desintoxicación digital”.

¿Cuál es el panorama en Perú?

Según el informe, en Perú el 65% de los viajeros eligen escapadas de bienestar para relajarse, recargar energía y desconectarse, mientras que el 43% busca un “detox digital” lejos de la tecnología y el 50% de los viajeros afirma necesitar una sanación mental o emocional.

Las actividades más buscadas para lograr este objetivo incluyen tratamientos de spa, retiros espirituales, contacto con la naturaleza y prácticas de mindfulness, reflejando una necesidad creciente de equilibrio.

Por otro lado, el deporte sigue siendo un motor poderoso para el turismo. El estudio demostró que el 45% de los viajeros peruanos se emocionan con los eventos en vivo, el 50% afirma tener pasión por algún deporte en particular o equipo específico. El 41% de jóvenes están motivados a explorar nuevos destinos a través de viajes que tengan que ver con disfrutar algún evento deportivo y el 30% de los jóvenes afirman buscar nuevas experiencias mientras viajan asistiendo a los principales eventos deportivos a nivel mundial.

“Los viajeros están eligiendo cada vez más viajes que realmente los enriquecen, los inspiran y reflejan sus pasiones personales. Viajar ya no se trata solo de marcar destinos en una lista o visitar lugares emblemáticos; existe un cambio claro hacia itinerarios impulsados por experiencias. La inspiración para viajar surge cada vez más de la emoción de un gran evento deportivo o de la calma reparadora de una escapada de bienestar. Los viajeros buscan experiencias elevadas que se alineen con sus intereses y creen recuerdos duraderos, mucho después de haber aterrizado“, sostuvo Christopher Evans, CEO de Collinson International.

Para los viajeros de deporte y bienestar, el viaje comienza en el aeropuerto y un momento clave para cambiar de ritmo y marcar el tono de la aventura que está por comenzar. Es así como, más de la mitad de todos los encuestados (52%) afirma que una buena experiencia de viaje mejora significativamente el disfrute general del trayecto y en Peru el 63% de los encuestados también afirman este sentimiento.

Beneficios de viajes, impulsan elección de productos financieros

Los beneficios de viaje significativos impulsan el engagement, el gasto y la lealtad. El estudio demostró que el 56% de los viajeros por deporte y bienestar recibe beneficios relacionados con viajes a través de su tarjeta de pago más utilizada. De ellos, casi 8 de cada 10 (79%) se sintieron influenciados a adquirir su tarjeta debido a su interés en viajes deportivos y de bienestar. Entre quienes actualmente no cuentan con estos beneficios, el 71% expresó su deseo de tener una tarjeta que mejore sus experiencias de viaje deportivo y de bienestar.

A nivel global, el impacto en la lealtad es igualmente significativo: más de la mitad (54%) de los tarjetahabientes con beneficios de viaje se siente valorada, mientras que más de un tercio (37%) declara sentirse leal a su proveedor de tarjeta. En contraste, solo el 32% y el 25% de quienes no tienen beneficios de viaje se sienten valorados o leales, respectivamente. Además, más de un tercio (35%) es más propenso a considerar otros productos del mismo emisor, frente al 19% de quienes no cuentan con beneficios de viaje, lo que subraya el valor comercial a largo plazo.

En el mercado peruano, el estudio reveló que el 54% de los tarjetahabientes con beneficios se sienten valorados, el 29% leales a sus medios de pago y el 51% recomendaría sus productos bancarios por los beneficios que tienen que ver con los viajes. Así mismo el 71% de los tarjetahabientes que cuentan con beneficios fueron influenciados a adquirir su tarjeta de pago precisamente por el interés en los beneficios relacionados con los viajes de deportes y bienestar.

“Los tarjetahabientes buscan marcas que les ofrezcan acceso a experiencias que enriquezcan su vida y reflejen sus pasiones. Nuestro informe muestra cómo las instituciones financieras tienen una oportunidad única para evolucionar de proveedores transaccionales a habilitadores de estilo de vida, ofreciendo beneficios que generan conexiones emocionales y fidelidad duradera”, reiteró Evans.