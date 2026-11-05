Entre los lotes con mayor producción durante el periodo indicado figuran: el Lote 95 ubicado en Loreto. Foto: EC.
Entre los lotes con mayor producción durante el periodo indicado figuran: el Lote 95 ubicado en Loreto. Foto: EC.
Por Redacción EC

La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) informó que, según las últimas cifras oficiales de Perupetro, la producción de petróleo alcanzó los 37,87 miles de barriles por día (MBPD) en octubre de 2026. Este resultado representó una disminución de 4% respecto a septiembre, cuando se registraron 39,44 MBPD. En la comparación interanual, frente a los 42,42 MBPD de octubre de 2025, la producción cayó alrededor de 10,8%.

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