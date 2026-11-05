La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) informó que, según las últimas cifras oficiales de Perupetro, la producción de petróleo alcanzó los 37,87 miles de barriles por día (MBPD) en octubre de 2026. Este resultado representó una disminución de 4% respecto a septiembre, cuando se registraron 39,44 MBPD. En la comparación interanual, frente a los 42,42 MBPD de octubre de 2025, la producción cayó alrededor de 10,8%.

Entre los lotes con mayor producción durante el periodo indicado figuran: el Lote 95 ubicado en Loreto con 10.98 MBPD y el Lote X con 8.65 MBPD (Piura). Por otro lado, los lotes que no registran producción son: Lote 67, XV, XX, Z-6, entre otros.

Por su parte, la producción de gas natural alcanzó los 1,645 millones de pies cúbicos por día (MMPCD) en octubre de 2026, un ligero incremento de 0,1% frente a los 1,643 MMPCD registrados en septiembre. En la comparación interanual, frente a los 1,346 MMPCD de octubre de 2025, la producción aumentó 22,2%.

En este escenario, los lotes que reportaron mayor crecimiento de producción fueron: Lote 88 con 1,019 MMPCD, Lote 56 con 328 MMCFD y Lote 57 con 225 MMCFD, todos ubicados en Cusco.

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Para la Sociedad Peruana de Hidrocarburos este contraste entre la producción de crudo y gas evidencia la necesidad de impulsar nuevas inversiones en exploración y desarrollo para fortalecer la producción nacional y aprovechar responsablemente el potencial hidrocarburífero del Perú.

“Contamos con recursos que debemos poner en valor, pero para convertirlos en producción necesitamos reglas claras, predictibilidad y procesos eficientes que permitan atraer inversiones de largo plazo”, sostuvo el gremio.